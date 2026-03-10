Finalizó la reunión ente Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Existen afinidades electorales”

Juan Daniel Oviedo se refirió a la reunión que tuvo con Paloma Valencia.

En la mañana de este martes 10 de marzo, se llevó a cabo la reunión entre la senadora Paloma Valencia y el excandidato presidencial Juan Daniel Oviedo, con el objetivo de que ambos políticos se sentaran y revisaran la viabilidad de que el exconcejal fuera la fórmula vicepresidencial de la campaña de la congresista del Centro Democrático.

Al término del encuentro realizado en la casa de Valencia, Juan Daniel Oviedo atendió a medios de comunicación dando detalles de la conversación.

Al ser preguntado si le ofrecieron la vicepresidencia, Oviedo recalcó: “No, todavía no una invitación oficial”, agregando:

“Estamos analizando un aspecto fundamental para la construcción de ese principio de sumar entre distintos, entre los que coincidimos la candidata Paloma Valencia y yo como segundo lugar. Esos principios fueron discutidos alrededor del acuerdo de paz, pero también del propósito donde si tenemos elementos comunes en los que es posible demostrarle al país una participación en el gobierno de Paloma Valencia, pueda permitir que hayan caminos conjuntos en el marco de la diferencia”.

En ese sentido, el también excandidato a la Alcaldía de Bogotá, dejó entrever que hay pequeñas diferencias.

“Pero hay unas posiciones inamovibles que implica estudiar si es posible solventar o superar esas posiciones para evaluar esa consideración (la vicepresidencia). Es claro que la candidata Paloma Valencia está avaluando otras candidaturas, no se habló de otros nombres, pero para más tardar la mañana del día de mañana, estaremos tomando una decisión”, agregó Oviedo.

El político fue consultado por las diferencias que más lo aleja de Paloma Valencia, respondiendo:

“Que para mi es importantísimo que el país encuentre en esta consecuencia del escrutinio de la Gran Consulta, una oportunidad para decir vamos a dejar de estar revolviendo temas del pasado, que ya llevamos 10 años reabriéndolos permanentemente y vamos a darle un sentido de prioridad para que a partir del 7 de agosto las prioridades del país sean la seguridad, la formalización de la economía, la resolución de los problemas de salud”.

Finalmente, Juan Daniel Oviedo fue consultado de si desistiría de la opción de ser vicepresidente de Paloma Valencia, para ser nuevamente candidato a la Alcaldía de Bogotá.

“Yo quiero ser claro, lástima que no tengo el periódico porque quería dar un periodicazo, no podemos seguir pensando en las decisiones oportunistas de carácter electoral. Conquistamos el voto de un millón doscientos cincuenta y cinco mil personas que quisieron creer en algo y en alguien”.