Elecciones 2026: estas fueron las congresistas más votadas y así quedó el mapa político femenino

Ciudadanos, jurados de mesa y autoridades participaron en la jornada electoral en Antioquia, donde se eligió el nuevo Congreso y se realizaron consultas interpartidistas. (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia - 8 de marzo de 2026)

Colombia reconfiguró su mapa legislativo este domingo 8 de marzo con un avance histórico para la representación femenina en la política nacional. Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador, se consolidó como la gran electora de la jornada al obtener más 178.000 votos, convirtiéndose en la senadora más votada del país y superando incluso la votación de varias listas cerradas completas.

Los resultados del preconteo de la Registraduría Nacional, con más del 99 % de las mesas escrutadas, proyectan un cambio en la balanza de género dentro del Capitolio. En el Senado, la representación de las mujeres pasará del 29,6 % registrado en 2022 al 33 % para el periodo 2026-2030. Esto significa que se contará con una cifra estimada de entre 36 y 39 senadoras, frente a las 32 que ocupaban curules en el cuatrienio anterior.

Las grandes electoras y el pulso por las curules

Detrás de lo que sucedió con Nadia Blel, otras figuras femeninas ratificaron su peso político en las urnas. Norma Hurtado, del Partido de la U, obtuvo una votación superior a los 135.000 apoyos, consolidándose como una de las voces líderes de la oposición a las reformas sociales del Gobierno. Por su parte, la agenda animalista mantuvo su vigencia con Andrea Padilla (Alianza Verde), conocida por sus enfoques animalistas, alcanzó más de 108.000 votos.

En las listas cerradas, el Pacto Histórico se posicionó como la fuerza que más impulsó el crecimiento de la bancada femenina. Según el balance de la jornada, esta colectividad pasó de tener 8 a 13 mujeres en sus filas legislativas. Nombres como Aída Avella, la exministra Carolina Corcho, la influenciadora Laura Beltrán (Lalis) y Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, aseguran un lugar en el nuevo Congreso bajo esta bandera.

Brechas regionales: Caldas y Quindío sin representación femenina

Pese al avance nacional, la Cámara de Representantes muestra una realidad distinta en los territorios. Mientras en Bogotá figuras como Karol Stephanie Borda (Salvación Nacional) lideraron la votación con más de 58.000 sufragios, departamentos como Caldas y Quindío no lograron asignar ni una sola curul a candidatas mujeres, evidenciando que la paridad aún es un desafío pendiente en la periferia del país.

Otras figuras que repiten en la Cámara baja por Bogotá incluyen a Irma Luz Herrera (Mira), Catherine Juvinao (Alianza Verde) y Nelly Patricia Mosquera, quienes mantuvieron el respaldo de sus electores en una jornada donde el voto de opinión fue determinante.

Finalmente, el impacto de las mujeres trascendió el legislativo. En las consultas presidenciales paralelas, Paloma Valencia (Centro Democrático) con el mayor número de votos en esto, más de 3 millones y Claudia López resultaron ganadoras en sus respectivas coaliciones, lo que garantiza que la presencia femenina será protagonista en la carrera por la Casa de Nariño el próximo mes de mayo.

Se espera que el debate legislativo apunte a la defensa activa de los derechos y al desmonte estructural del pacto patriarcal desde las comisiones y plenarias, exigiendo que la equidad de género impulse una verdadera agenda política y no se limite a cumplir una cuota partidista a pesar de las diversas ideologías políticas de cada congresista.

Una por una: la lista completa de las senadoras electas para el periodo 2026-2030

Con el avance del preconteo de la Registraduría Nacional, el mapa político de la Cámara Alta quedó definido. A continuación, el listado detallado de las congresistas que aseguraron su curul y legislarán durante los próximos cuatro años, consolidando la nueva fuerza femenina en el Congreso:

Lista de senadores del Pacto Histórico:

Diana Carolina Corcho Mejía

Carmen Patricia Caicedo Omar

Laura Cristina Ahumada García

Aida Yolanda Avella Esquivel

Yuly Esmeralda Hernández Silva

Sandra Claudia Chindoy Jamioy

María Eugenia Londoño Ocampo

Kamelia Edith Zuluaga Navarro

Yaini Isabel Contreras Jiménez

Isabel Cristina Zuleta López

Deisy Johana Osorio Márquez

Deyci Alejandra Omaña Ortiz

Mary Jurado Palomino

Lista de senadores del Centro Democrático

Claudia Margarita Zuleta Murgas

Julia Correa Nuttin

María Clara Posada Caicedo

María Angélica Guerra López

Zandra María Bernal Rincón

Lista de senadores del Partido Liberal

María Eugenia Lopera Monsalve

Alix Yirley Vargas Torrado

Laura Ester Fortich Sánchez

Lista de senadores de Alianza Verde

Andrea Padilla Villarraga

Lista de senadores del Partido Conservador

Nadia Georgette Blel Scaff

Diela Liliana Benavides Solarte

Lista de senadores del Partido de la U

Norma Hurtado Sánchez

Ana Paola García Soto

María Irma Noreña Arboleda

Lista de senadores del Cambio Radical – Alma

Ninguna mujer quedó

Lista de senadores de Ahora Colombia