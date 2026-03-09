Esto propone el ‘Elefante Blanco’, el misterioso candidato del Partido Verde que resultó electo en estas votaciones

Tras las elecciones del Congreso que se llevaron a cabo este domingo 8 de marzo, hubo varios resultados que sorprendieron a la opinión pública. Quizás uno de los más curiosos fue la elección de Luis Carlos Rúa Sánchez, quien es bastante conocido en redes sociales por ser el ‘Elefante Blanco’, un personaje que critica duramente la corrupción.

(Para leer más contenidos sobre las elecciones dé clic en: “El hombre dejó huella”: se mofan de los pocos votos que sacó Daniel Quintero en Medellín).

Pues bien, el ‘Elefante’ consiguió un total de 121.000 votos, fue el segundo candidato más votado de la lista al Congreso de la coalición Alianza por Colombia y de su partido, la Alianza Verde.

Más allá del interés que ha generado en las redes y el apoyo que consiguió en las urnas, también ha evidenciado algunas de sus propuestas de cara a lo que serán los próximos cuatro años en el Congreso de la República.

Propuestas del ‘Elefante Blanco’

En un video publicado a través de sus redes sociales, el hoy senador electo se refirió a las graves irregularidades que se presentaban en las obras públicas. Entre otras cosas, sostuvo que les hizo veedurías a obras en vías, puentes y colegios.

“No lo logré solo. Fue con el apoyo de miles de ciudadanos que me dieron su confianza sin conocer mi rostro y me impulsaron a dar el siguiente paso. Ahí entendí que además de intervenir lo chambón o abandonado, también es necesario cerrar la fuente que permite su nacimiento mediante una ley que, con cargo al Ministerio de Hacienda, obligue a la realización de mantenimientos periódicos con consecuencias penales para quien incumpla”, explicó en un video.

Así mismo, señaló que otro asunto al que le pondrá la lupa tiene que ver con la falta de acueducto en algunos municipios y ciudades. En ese sentido, señaló que impulsará un proyecto de ley para promover que todos los municipios cuenten con sus acueductos.

Adicionalmente, se refirió a la ley Darío, con la cual quiere que les den presupuesto a autoridades locales para tapar huecos en las vías, pues generan muchos accidentes.

¿Quién es el ‘Elefante Blanco’?

Luis Carlos Rúa Sánchez, que es el nombre de pila del ‘Elefante Blanco’, es un excontratista de la Alcaldía de Pereira y es ingeniero de profesión.

No solo es conocido por su personaje del ‘Elefante Blanco’, sino que también se hizo relevante en el mundo político por ser el creador de Colombia Consciente, una iniciativa que se preocupa por impulsar asuntos como la veeduría ciudadana, la defensa de los derechos humanos y la soberanía alimentaria.