Caso de Tatiana Hernández, bogotana desaparecida en Cartagena: su mamá reveló que la Armada la busca en el mar

El caso de Tatiana Hernández, la joven de 23 años desaparecida en Cartagena en abril del año pasado, sigue dejando dudas sin resolvar y ha dejado en vilo a su familia durante todos estos meses.

Tras conocerse la desaparición, las autoridades iniciaron operativos de búsqueda en el mar Caribe. En la zona cercana al Baluarte de Santo Domingo fueron hallados sus sandalias y su teléfono celular, lo que llevó inicialmente a rastreos marítimos con apoyo de buzos y unidades de la Armada.

Mientras tanto, su familia ha elevado oraciones y les ha pedido a las autoridades mayor celeridad en su caso.

“Tatis, ya son más de 10 meses sin tu presencia desde aquel 13 de abril que nos vimos y hablamos por última vez, pero siento que ya casi nos volveremos a ver y a seguir compartiendo en familia. Esta prueba ha sido muy difícil para todos, pero la vamos a superar con la ayuda de nuestro señor Jesucristo y la Virgen María, porque ellos también vivieron el mismo calvario que estamos viviendo tus padres. Ánimo mi princesa, ya se está acortando el tiempo y todo volverá a la normalidad. Te extrañamos un montón y te estamos esperando con los brazos abiertos”, sostuvo su mamá, Lucy Díaz, en una publicación en redes sociales.

La están buscando en el mar

Entre tanto, Lucy dio varias entrevistas en algunos medios de comunicación y entregó detalles sobre la investigación que se está adelantando en la actualidad. Al parecer, la Armada reanudó la búsqueda de la joven en el mar Caribe.

“Lo último que me han dicho es que en días pasados la Armada Nacional realizó dos búsquedas de Tatiana en el agua, pero aún no me han dicho los resultados de esa búsqueda. Tampoco sabía que la estaban buscando en el agua. Solo me dijeron que habrá una tercera búsqueda en los próximos días, pero no me han confirmado cuándo.Eso es lo que yo quiero saber para estar ahí presente. Lo único que me dicen es que los resultados de esas búsquedas se los darán de manera oficial a la Fiscalía para finalizar el protocolo de búsqueda”, indicó la mujer, en conversación con el diario El Universal de Cartagena.