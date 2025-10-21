La Fiscalía toma una decisión clave en el misterio de la estudiante Tatiana Hernández desaparecida en Cartagena

La Fiscalía General de la Nación ordenó el traslado a Bogotá de la investigación por la desaparición de la estudiante de Medicina Tatiana Hernández, cuyo paradero sigue siendo un misterio desde el pasado 13 de abril en la ciudad de Cartagena. La decisión busca garantizar la transparencia y eficacia del proceso, luego de que la familia de la joven denunciara presuntas irregularidades y filtraciones de información en la capital de Bolívar.

PUBLICIDAD

Le puede interesar:“No está muerta, a Tatiana se la llevaron”: madre de joven desaparecida lanza advertencia a mujeres que visitan Cartagena

El documento oficial emitido por el ente acusador señala la decisión de “variar la asignación de la actuación penal con NUNC 130016001129202510009”, que estaba a cargo de la Fiscalía 23 Delegada ante los Jueces Penales de Circuito Especializados de Cartagena, adscrita a la Dirección Seccional de Bolívar.

Silencio y sospechas: el expediente de Tatiana Hernández viaja a Bogotá en busca de respuestas

Con el cambio, la investigación fue asignada a la Fiscalía 68 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que asumirá el caso hasta su culminación y los demás asuntos que se deriven de este proceso.

Según el comunicado, la decisión “resulta indispensable para asegurar una investigación eficaz, respetuosa del debido proceso y acorde a los principios de celeridad y seguridad jurídica”. El traslado responde, además, a la insistente solicitud de los familiares de Tatiana, quienes desde hace meses han pedido que el caso sea manejado en una sede distinta ante la falta de avances y las supuestas anomalías detectadas.

Tatiana Hernández, estudiante de Medicina de una reconocida universidad de Cartagena, desapareció el 13 de abril de 2025. Desde entonces, su familia ha mantenido una búsqueda incansable, participando en jornadas ciudadanas y haciendo llamados constantes a las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, no se tiene información concreta sobre el paradero de la joven, y el caso ha despertado una profunda indignación social en redes y medios locales.

Con el traslado a Bogotá, la Fiscalía busca fortalecer las líneas de investigación y evitar cualquier interferencia en el proceso. La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos asumirá la tarea de revisar las actuaciones previas, recolectar nuevas pruebas y coordinar las acciones necesarias para dar con la verdad sobre la desaparición de Tatiana Hernández, un caso que hoy mantiene en vilo a Cartagena y al país entero.