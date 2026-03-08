Se revela foto del candidato del Centro Democrático que presuntamente intentó sobornar policías

En plena jornada electoral de este domingo 8 de marzo fue marcada por una evidente vigilancia contra la compra de votos, por esto la Policía Nacional capturó a Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por el departamento del Amazonas avalado por el Centro Democrático. El político fue detenido en situación de flagrancia bajo el presunto delito de cohecho, luego de presuntamente intentar sobornar a los uniformados que lo interceptaron con cerca de 20 millones de pesos en efectivo.

El operativo tuvo lugar en la vía aledaña al Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo de Leticia. Una patrulla de vigilancia requirió un vehículo particular tipo Kia Picanto en el que se movilizaba el aspirante. De acuerdo con el reporte oficial, al notar la presencia de la autoridad, Moreno arrojó una bolsa plástica hacia la zona natural del sector.

La Policía Nacional dio a conocer la fotografía del momento exacto en que el candidato es apresado por las autoridades, detalló que los agentes recuperaron el paquete lanzado a la maleza. Al revisarlo, encontraron los fajos de billetes. Frente a las evidencias, el político admitió ser el propietario del dinero y procedió a presuntamente a ofrecer una parte del efectivo a los policías a cambio de que omitieran el procedimiento y le permitieran irse. Los agentes se negaron, materializaron la captura y lo entregaron a la Fiscalía General de la Nación junto con el dinero incautado como prueba material.

El historial del político detenido en Leticia

Víctor Hugo Moreno Bandeira no es una figura nueva en el sur del país. Es un Abogado de la Universidad Santiago de Cali con especialización en Relaciones Internacionales de la ESAP, ha transitado por el sector público y diversas campañas políticas durante más de quince años.

En 2007 intentó llegar a la Alcaldía de Leticia sin éxito. Un año más tarde se vinculó como asesor jurídico de la Gobernación del Amazonas, plataforma que le sirvió para proyectar su nombre al Congreso en 2009. Su carrera en el departamento se ha desarrollado en un entorno institucional históricamente inestable, marcado en el pasado por las destituciones de figuras como Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, quien perdió su curul en la Cámara por casos de corrupción.

Actualmente, Moreno se encuentra a la espera de las audiencias preliminares donde un juez de control de garantías legalizará su captura y definirá su privación de la libertad.

Capturado en Leticia, candidato a la Cámara por el Centro Democrático Archivo: Policía Nacional

El Centro Democrático exige celeridad

A primera hora de este domingo, la colectividad política emitió un comunicado oficial desmarcándose de las actuaciones de su candidato. En el documento, el partido hizo un llamado a las autoridades a investigar el caso de forma expedita para dar claridad al país.

A renglón seguido, lanzaron una advertencia a su militante: “El candidato está en la obligación ineludible de atender los requerimientos judiciales y brindar las explicaciones necesarias”. La directiva reiteró que no toleran ninguna práctica que manche el ejercicio democrático ni la transparencia electoral.