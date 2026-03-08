Pedro Sánchez, Mindefensa, votó por primera vez en su vida y lanzó dura propuesta sobre el uso de efectivo

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, ejerció este domingo 8 de marzo su derecho al voto por primera vez en su vida. La jornada, marcada por la instalación temprana del Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Dirección General de la Policía Nacional, sirvió como escenario para que el jefe de la cartera lanzara una propuesta orientada a frenar la corrupción, la cual es restringir el movimiento de altas sumas de dinero en efectivo en los días previos a los comicios.

A las 8:30 de la mañana, escoltado por su esquema de seguridad, Sánchez llegó a la mesa 13 del colegio Calasanz, ubicado en el céntrico barrio La Esmeralda de Bogotá. Su condición de oficial retirado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, donde prestó servicio durante más de 30 años y alcanzó el grado de mayor general, le había impedido participar en las urnas por prohibición constitucional hasta el día de hoy.

Tras depositar el tarjetón, el ministro dimensionó el impacto del voto. “A mis 53 años, es la primera vez que ejerceré mi derecho al voto en 35 años de vida pública. Durante todo este tiempo, arriesgué mi vida para que otros colombianos pudieran votar. En este proceso electoral, lamentablemente, hemos perdido a tres militares, gracias a su sacrificio, y al de tantos policías y soldados, hoy el país puede acudir a las urnas. Hagámoslo con transparencia”, afirmó. Asimismo, Sánchez agregó que este acto otorga la conducción del país y advirtió que la inacción o el voto irresponsable anula el derecho ciudadano a quejarse de la corrupción.

¿Una ‘ley seca’ para el dinero en efectivo?

La preocupación gubernamental por la transparencia en los puestos de votación escaló hacia una propuesta de control financiero. Durante un diálogo concedido este domingo con Blu Radio, el ministro planteó la urgencia de abrir un debate sobre la imposición de topes al transporte de billetes.

La iniciativa busca replicar la eficacia de otras restricciones vigentes. “¿Deberíamos, así como restringimos las armas y la ley seca previos a las elecciones, hacer lo mismo con el dinero en efectivo?”, cuestionó el funcionario. Como base para la discusión pública, sugirió establecer un límite de circulación cercano a los cinco millones de pesos por persona durante los dos o tres días anteriores a la apertura de las urnas.

Billetes incautados y el saldo en las regiones

La postura del Ministerio de Defensa responde a las más recientes incautaciones policiales que evidencian el músculo financiero de la compra de votos. Las autoridades reportaron la retención de un candidato a la Cámara de Representantes en el Amazonas quien, al no poder justificar el origen de un fajo de billetes, optó por arrojar el dinero a la vía pública frente a los uniformados.

Un operativo paralelo ejecutado en La Guajira dejó al descubierto un vehículo que movilizaba 145 millones de pesos. El monto estaba meticulosamente fraccionado en siete sobres, todos marcados con la misma tipografía, detallando nombres, números de celular y lugares de destino. Para rastrear y desmantelar estas estructuras, el Gobierno habilitó la línea 157, destinada a recibir denuncias ciudadanas sobre delitos electorales en los sectores público y privado.

El despliegue de la Fuerza Pública para garantizar la jornada ha tenido consecuencias fatales. El ministro confirmó que tres soldados fueron asesinados en el departamento del Caquetá mientras ejecutaban patrullajes de protección para el normal desarrollo de los comicios en esa zona del país.