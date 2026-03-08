Plataformas de transportes anuncian descuentos para salir a votar hoy 8 de marzo en elecciones legislativas

Este domingo 8 de marzo se están llevando a cabo las elecciones legislativas donde los colombianos eligirán cómo quedará conformado el Congreso de la República y participarán en las consultas interpartidistas.

Normalmente los ciudadanos ejercen su derecho al voto cerca al lugar de sus residencias, sin embargo, hay quienes tienen inscritas sus cédulas en otro lugar más retirado por lo que deben optar por tomar transporte para dirigirse a los puestos de votación.

En ese sentido y sumándose a la coyuntura, las plataformas de transporte anunciaron una serie de descuentos para que la ciudadanía tome sus servicios y voten.

Apps como Cabify, Uber y DiDi, dieron códigos promocionales para que las personas se movilicen durante el día.

Uber

La plataforma de Uber dio a conocer que tendrá un código denominado COLOMBIAELIGE, donde ofrece el 50% de descuento en dos viajes y un descuento máximo de $5.000

DiDi

La app de DiDi informó que tiene un cupón llamado VOTACONDIDI, con el cual ofrece el 20% de descuento en un viaje teniendo un tope de $2.700

Cabify

Cabify por su parte tiene disponible un cupón con el 60% de descuento en dos viajes con un tope máximo de COP 14.000 por trayecto.

Beneficios por salir a votar

- Tiene derecho a medio día de descanso compensatorio remunerado. Debe acordar con su empleador disfrutarlo dentro de los 30 días siguientes a la votación.

- Descuentos del 10% en los trámites​ como el pasaporte, la matrícula universitaria en universidades públicas y la libreta militar.

Beneficios para Jóvenes y Servicio Militar