Detienen por malversación a obispo acusado de frecuentar clubes de prostitución

El obispo Emmanuel Shaleta fue detenido en el Aeropuerto Internacional de San Diego tras una investigación por presunta malversación de fondos y lavado de dinero, en un caso que también incluye señalamientos por conducta sexual inapropiada.

Según reportó el medio internacional RT Noticias, el arresto se produjo cuando el religioso intentaba abandonar el país. La captura fue confirmada por la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, que detalló los cargos que enfrenta el líder religioso.

Los delitos que investiga la justicia

De acuerdo con las autoridades, el obispo enfrenta ocho cargos por malversación de fondos, ocho por lavado de dinero y un cargo adicional por agravante en delitos de “cuello blanco”.

El religioso fue trasladado a un centro penitenciario en la ciudad de San Diego y permanece detenido mientras avanza el proceso judicial. La justicia fijó una fianza de 125.000 dólares, según el reporte oficial.

La investigación comenzó en agosto del año pasado luego de que representantes de la iglesia Iglesia Caldea de San Pedro Apóstol, ubicada en El Cajón (California), entregaran documentos a las autoridades que sugerían irregularidades financieras dentro de la institución, informó el medio mexicano TV Azteca.

Millonarios recursos bajo sospecha

De acuerdo con los primeros hallazgos, los investigadores creen que al menos 427.000 dólares habrían sido desviados, aunque algunas estimaciones elevan la cifra hasta un millón de dólares.

Los documentos revisados por las autoridades señalan que el dinero provenía de pagos de alquiler de una propiedad perteneciente a la iglesia, recursos que presuntamente fueron utilizados de manera indebida.

Tras recibir la denuncia inicial, el caso fue remitido a la Unidad de Fraudes del Sheriff, que inició una investigación formal que duró varios meses y terminó con la captura del religioso.

Visitas a clubes nocturnos en Tijuana

Además de los delitos financieros, el obispo también enfrenta acusaciones por comportamiento considerado inapropiado para su posición dentro de la Iglesia.

Según reportes citados por medios internacionales, Shaleta habría cruzado con frecuencia la frontera desde San Diego hacia Tijuana, en México, para visitar clubes nocturnos y establecimientos de entretenimiento para adultos.

Las investigaciones señalan que el religioso acudía regularmente a un club de estriptis donde, según los reportes, se ejercía la prostitución. Algunas fuentes aseguran que el obispo visitaba estos lugares hasta una docena de veces al mes, lo que generó controversia dentro de la comunidad religiosa local.