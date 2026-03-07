Golpe en la frontera: Ecuador y Estados Unidos destruyen campamento de disidencias de las FARC

Las Fuerzas Armadas de Ecuador atacaron, con el apoyo de Estados Unidos, un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las Farc. La operación se llevó a cabo en la la provincia de Sucumbíos, ubicada en el Amazonas en la frontera con Colombia.

Lea también: “Qué lastima”: Lina María Garrido lanza fuertes críticas homofóbicas a Petro por su actuación en Película

Según un comunicado oficial, los militares ecuatorianos atacaron con información de inteligencia y apoyo estadounidense un campamento que pertenecía al cabecilla apodado ‘Mono Tole’ y tenía capacidad para “entrenar hasta cincuenta narcotraficantes”. Este espacio fue atacado con aeronaves de ala fija, helicópteros, embarcaciones fluviales y drones para “ubicar con precisión” la infraestructura.

Desde las autoridades ecuatorianas no dieron datos precisos sobre arrestos ni sobre el tipo de apoyo operativo o logístico que los militares recibieron de Estados Unidos. Sin embargo, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, afirmó que podrían haber más ofensivas similares: “Y este es solo el inicio. Los vamos a encontrar… hasta por debajo de las piedras".

Esto le puede interesar: Elecciones legislativas 2026: Así será el cierre temporal de fronteras en Colombia por la jornada electoral

Por su parte, el Comando Sur de EE.UU. detalló el martes que “juntos” tomaron medidas decisivas para enfrentar a los “narcoterroristas”, que durante mucho tiempo “han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de todo el hemisferio” de las Américas.

El Ministerio de Defensa precisó que la colaboración entre los militares de ambos países se dio dentro de los mecanismos de cooperación bilateral en seguridad entre Ecuador y los Estados Unidos, que permiten el intercambio de información estratégica y el fortalecimiento de capacidades para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Estados Unidos se ha convertido en un socio clave para Ecuador en la “guerra” que el presidente Daniel Noboa declaró desde inicios de 2024 contra las bandas criminales, a las que catalogó de “terroristas”. Entre estos grupos se encuentran tres disidencias de las FARC, como los Comandos de la Frontera, a los que se les atribuye la matanza de once militares ecuatorianos en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal realizado en mayo en la zona de Alto Punino.