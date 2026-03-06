Lluvia de críticas a Lionel Messi por su visita a Donald Trump en la Casa Blanca

La visita de Lionel Messi a la Casa Blanca junto al plantel del Inter Miami CF tras conquistar la Major League Soccer (MLS) terminó generando una fuerte polémica en redes sociales. La presencia del astro argentino junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó una lluvia de críticas, especialmente desde Argentina, donde muchos aficionados cuestionaron su cercanía con el mandatario republicano.

El encuentro se produjo como parte de la tradicional invitación que reciben los campeones deportivos en Estados Unidos para visitar la Casa Blanca. Durante la ceremonia, los jugadores del Inter Miami entregaron a Trump varios obsequios, entre ellos una camiseta del club con el número 47 —en referencia a su condición de cuadragésimo séptimo presidente—, además de un balón y un reloj personalizado.

Sin embargo, fue la actitud de Messi durante el evento lo que encendió el debate digital. En imágenes difundidas por medios internacionales y redes sociales, se observa al capitán argentino interactuando con Trump y entregándole personalmente los regalos institucionales del club.

Críticas desde Argentina y debate político

La escena desató una ola de comentarios críticos en plataformas como X (antes Twitter). Algunos usuarios consideraron contradictorio que el campeón del mundo con Selección de fútbol de Argentina participara en el evento en Washington, cuando tras ganar el Copa Mundial de la FIFA 2022 no asistió a la Casa Rosada para reunirse con el entonces presidente argentino, Alberto Fernández.

“Messi no fue a la Casa Rosada con la Copa del Mundo, pero sí fue a ver a Trump”, escribió un usuario, reflejando el sentir de parte de la afición que interpretó el gesto como una incoherencia política.

Otros comentarios fueron aún más duros y calificaron la imagen como “una mancha en su legado”, criticando que el futbolista permaneciera en silencio durante el discurso del mandatario estadounidense.

Además, llegaron otros comentarios tipo:

- “Hoy Messi se coronó oficialmente de Hijo de P***”

“Esta imagen es una mancha enorme en el legado de Messi. Calladito mientras Trump habla sobre bombardear países, literalmente amenazando de muerte a quien se le oponga. No vale todo lo mismo. No es “cualquiera”.

“Que Messi se haya prestado al circo de Trump fue la mancha más grande de su carrera. No hay retorno. Ya no importa cuántas copas nos traigas. No todo es válido”.

Trump elogia a Messi y lo compara con Pelé

Durante el acto, Trump aprovechó para elogiar al capitán del Inter Miami e incluso lo comparó con el histórico brasileño Pelé. El presidente aseguró haber visto jugar al legendario delantero del New York Cosmos y sugirió que Messi podría estar incluso por encima de él en términos futbolísticos.

“Puede que tú seas mejor que Pelé”, dijo Trump entre risas, mientras destacaba que el argentino llegó a Estados Unidos con gran expectativa y rápidamente consiguió títulos.