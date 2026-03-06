Petro revela nueva foto de su participación en la película del almirante Padilla: “Aparezco 3 segundos”

Ha causado polémica en las últimas horas la realización de una película financiada por el Gobierno Nacional sobre el almirante José Prudencio Padilla, sin embargo, las criticas sobre el gasto del erario se sumaron a la participación del presidente Gustavo Petro en la premier.

Lea también: Piter Albeiro se burló de Petro actuación en costosa película; le recordó que antes del Oscar le falta un Nobel

En redes sociales, se filtró una imagen del mandatario compartiendo set junto a los actores protagonistas, entre los que se destaca Cuba Gooding Jr.

En la foto se ve a Petro con una vestimenta de antigüedad, ya que todo parece indicar que interpretará a un general de la época.

Ante los señalamientos de sectores políticos y la prensa, el presidente se refirió al respecto y dio a conocer que su participación es de 3 segundos en un cameo. Incluso mostró la foto de su aparición.

“Está es la foto. Que tal desfinanciar el arte porque aparezco 3 segundos en esta escena, mucha brutalidad aún“, escribió el presidente.

Más adelante, el presidente se refirió a las críticas por el gasto, asegurando que será una “inversión”.

“No es un gasto sino una inversión porque se recupera el dinero como en toda película de calidad bien hecha. Tercero: mi participación de cinco segundos creo que ya con la ayuda de ustedes, traerá mucho más ingresos a RTVC. Cuarto: esto ya se ha hecho en pasados gobiernos con diferentes películas, no se si Duque lo hizo, y si no, debió“, aseveró Petro.

Petro se refirió a los empleos que ha generado el proyecto audiovisual.

“La actual película ha generado 1.400 puestos de trabajo, muchos miembros de la armada participan y se hace en honor, bajo la ley del 2023, del Gran Almirante José Prudencio Padilla, hijo de negro y madre indígena Wayúu, constructor de nuestra independencia y fundador de nuestra fuerza naval”, explicó el jefe de Estado.

Finalmente concluyó:

“Que un periodista critique el que un canal público produzca cine de alta calidad, olvida esfuerzos enormes que la televisión pública ha hecho por el cine en Colombia y en el mundo. Solo el canal + en Francia, después privatizado, es un claro ejemplo”.