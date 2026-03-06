“Para destruir los carteles mafiosos hay que ir juntos”: Petro reitera pacto con EE.UU. en lucha contra el narcotráfico

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, reafirmó la voluntad del Gobierno de Colombia de consolidar un pacto regional con Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que “Estados Unidos no necesita ir solo a acabar los carteles del narcotráfico”.

Sostuvo que para “destruir los carteles mafiosos hay que ir juntos”, ya que “si a alguien le interesa destruir carteles es a Colombia y a América Latina, en donde nos han asesinado a un millón de personas y en donde han destruido la democracia en regiones que están bajo el terror”.

​“Así que la alianza contra el narco es un Pacto por la Vida y por la Paz, y estamos listos”, puntualizó el jefe de Estado colombiano.

Petro asegura que Colombia propondrá conferencia de paz para lograr acuerdo entre Israel y Palestina

“Las acciones militares ilegales no se pueden aceptar. Ni la agresión ni el bombardeo a embajadas. Lo que está detrás de este conflicto es la renuncia a hacer de Palestina un Estado independiente y el mercado del petróleo”.

Así lo manifestó el presidente Gustavo Petro en un mensaje publicado este martes en su cuenta de X, en el que reiteró su propuesta encaminada a lograr un acuerdo entre Israel y Palestina.

“Colombia propondrá una conferencia de paz, liderada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que busque el acuerdo de Israel y Palestina para la existencia de dos estados soberanos y el acuerdo de zonas libres de armas nucleares”, reiteró el jefe de Estado.

Precisó que entre dichas zonas libres de amenaza nuclear deben estar Medio Oriente y América Latina, tarea en la cual debe avanzarse “hasta que el mundo no tenga armas nucleares, excepto las necesarias para la defensa del planeta de meteoritos y similares y reguladas por un organismo multilateral espacial”.

En otro mensaje, el mandatario consideró que “el mundo, más con el conflicto entre Irán e Israel, verá una mayor transición a las energías limpias”.

“No solo es un asunto de ética; el petróleo convierte a los países productores en campos de batalla de los países demandantes, sino que además es un asunto de vida”, puntualizó.