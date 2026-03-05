Muere mujer trans que fue presuntamente abaleada por exalcalde de un municipio de Caldas

Este jueves 5 de marzo se confirmó el fallecimiento de una mujer trans que fue atacada, supuestamente, por el exalcalde de Filadelfia, Caldas, con arma de fuego. El hecho violento se dio a finales de febrero cuando William Jairo Noreña, exmandatario de dicho municipio y actual subgerente de Inficaldas habría disparado contra dos personas en una vivienda en el centro de Manizales y les causó varias heridas de bala.

La mujer recibió varios impactos de bala

Al parecer, el ataque tuvo lugar en el interior de una residencia-hotel ubicada en las inmediaciones de la Plaza de Bolívar, un sector donde, según reportes oficiales, suelen prestar servicios trabajadoras sexuales y personas de la comunidad LGBTIQ+.

De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana de Manizales, una llamada a la línea de emergencias alertó sobre detonaciones dentro del establecimiento. Al llegar al sitio, las patrullas encontraron a dos personas lesionadas: una mujer trans con impactos en el abdomen y una pierna, y un hombre herido en un glúteo.

En el lugar fue capturado en flagrancia Noreña, de 50 años, a quien se le incautó una pistola con cinco municiones. Aunque el exmandatario contaba con salvoconducto, el arma fue accionada en un periodo de restricción general de porte debido a la jornada electoral.

Versiones encontradas: ¿Ataque o legítima defensa?

El caso presenta dos narrativas opuestas que la Fiscalía deberá esclarecer. Por un lado, las víctimas y testigos señalan un ataque directo. Por otro lado, ha circulado un video grabado presuntamente por el propio exalcalde en el momento de su detención, donde asegura que actuó en defensa propia. Según la versión de Noreña, él habría sido víctima de un intento de hurto dentro de la residencia.

Tras varios días de lucha en un centro asistencial, la mujer falleció debido a la gravedad de las lesiones en su zona abdominal. Este desenlace cambia drásticamente la situación jurídica del exfuncionario, quien ahora podría enfrentar cargos por homicidio agravado, además de las investigaciones por el uso del arma en condiciones no permitidas.

