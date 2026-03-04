Revelan condena contra pastor que fue grabado cavando un hueco tras abusar y secuestrar a su hijastra

El año pasado un aberrante caso de violencia contra una menor de edad paralizó a la opinión pública. Se trata de un pastor cristiano que abusó sexualmente de su hijastra de 13 años, la secuestró y fue grabado mientras cavaba un hueco para, según algunas hipótesis de las autoridades, enterrarla. Pues bien, lo último que se supo es que el pastor, identificado como José Ramírez, ya fue condenado.

Los hechos se presentaron en abril del año pasado en una finca entre los municipios de Chinchiná, Caldas, y Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Allí, el sujeto agredió a la menor de edad en una vereda conocida como San Andrés.

En video no solo quedó grabado cuando el pastor estaba cavando un hueco en la tierra, sino también la huida de la menor, quien consiguió escapar de la escena del crimen.

Entre tanto, también se conoció que la comunidad atrapó al sujeto después de que se difundieron sus crímenes e intentaron lincharlo. Poco después la Policía dio con su captura y las autoridades judiciales adelantaron el respectivo proceso penal en su contra. Como consecuencia, terminó siendo condenado por los delitos de. acceso carnal violento contra menor de edad y secuestro agravado.

El pastor aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía

De acuerdo con la información revelada por el diario El Tiempo, el pastor consiguió llegar a un preacuerdo con la Fiscalía y así evitó que su pena fuera aún más alta.

“El señor José Ramírez, para evitarse el juicio, accedió a aceptar los cargos, y eso incluía aceptar la pena que se había preacordado de 43 años, seis meses y un día de privación de la libertad, sin derecho a ningún descuento”, advirtió el abogado de las víctimas en conversación con el diario El Tiempo.