Secretario General, Jaime Lacouture, rompió el silencio tras captura de su escolta con 145 millones de pesos

Momento de la captura de escolta del secretario de la Cámara de Representantes. (Foto: Cortesía)

El Secretario General de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza, rompió el silencio luego del operativo en La Guajira que vinculó a un miembro de su esquema de seguridad con el hallazgo de 145 millones de pesos colombianos en efectivo y propaganda política a días de las elecciones legilativas. A través de un comunicado oficial, el funcionario confirmó que un juez de la República declaró ilegal la captura del uniformado involucrado, ordenando su libertad inmediata y la restitución del dinero incautado.

🔴 Le puede interesar 🔴: Director de la UNP habló sobre el caso del escolta capturado con 145 millones de pesos en La Guajira

Según el documento firmado por Lacouture, el scretario de la Cámara no solo ordenó la liberación del escolta, sino también la devolución de los vehículos aprehendidos durante la diligencia en el municipio de Hatonuevo. El pronunciamiento de Lacouture enfatiza que el procedimiento liderado por la Policía Nacional careció de los sustentos legales necesarios para mantener la detención.

Lacouture fue enfático al señalar que los trámites ante las autoridades judiciales pertinentes desvirtuaron la flagrancia o la irregularidad penal que se pretendía imputar inicialmente. En el comunicado, el alto funcionario tomó distancia absoluta de los hechos: “No me movilizaba en dicho vehículo, ni participé de los hechos ya conocidos”, sentenció. Con esto, busca blindar su cargo administrativo en el Congreso de las acusaciones que lo vinculaban con el transporte de altas sumas de dinero destinadas, presuntamente, a la compra de votos en el Caribe colombiano.

Cuestionamientos al comando de Policía y fines electorales

Uno de los puntos más críticos del documento es el rechazo a lo que Lacouture califica como “señalamientos infundados”. El Secretario General aseguró que la información circulada en redes sociales y algunos medios de comunicación, que lo relacionaban con la comisión de delitos electorales, ha quedado completamente desvirtuada.

“Queda desvirtuada cualquier insinuación, afirmación e información hacia mí, y lo ocurrido debe ser investigado y aclarado por posibles irregularidades en el proceder, especialmente por el comando de Policía de La Guajira y de personas de la política con fines electorales”, dice el cuarto punto del comunicado.

Lea también 🟢: Quedó registrado en video: conductor arrolló a policía tras evadir retén de pico y placa en Bogotá

Esta declaración traslada la lupa hacia el actuar de la Fuerza Pública en la región, sugiriendo que el operativo pudo tener motivaciones políticas a solo cinco días de que los ciudadanos acudan a las urnas.

Comunicado de Jaime Lacouture

El contexto de la millonaria incautación

La controversia inició el pasado 3 de marzo cuando Luis Alfredo Acuña, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado a Lacouture, fue interceptado en una camioneta Toyota Corolla. En el vehículo, las autoridades hallaron 145 millones de pesos colombianos y material publicitario de Daniel Restrepo, candidato al Senado por el Partido Conservador.

Aunque el director de la UNP, Augusto Rodríguez, confirmó en su momento que Acuña es parte de la nómina activa de la entidad, el vehículo no pertenecía al parque automotor oficial. El hallazgo se produjo en el marco de un plan de choque ordenado por el Gobierno Nacional para frenar la inyección de dineros no justificados en las campañas.

Por ahora, Lacouture manifestó que seguirá “muy atento a las investigaciones” para que se esclarezca el origen del dinero y la legalidad del procedimiento que hoy, por orden de un juez, deja a los implicados en libertad.