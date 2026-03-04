Quedó registrado en video: conductor arrolló a policía tras evadir retén de pico y placa en Bogotá

Un hombre fue capturado luego de chochar con su vehículo a un agente de tránsito en el sector de El Salitre, en el occidente de Bogotá. El altercado se registró la tarde de este martes, 3 de marzo, cuando el conductor de un carro gris intentó escapar de un control operativo que buscaba sancionarlo por transitar durante el horario de pico y placa.

De acuerdo con los detalles del caso reportados por Citytv, el ciudadano ignoró la orden de pare inicial y aceleró para abandonar el lugar. La fuga duró apenas unos instantes, pues un agente que patrullaba en motocicleta logró interceptarlo metros más adelante. Lejos de acatar el segundo requerimiento, el sujeto maniobró y esto lo llevó a arrollar al uniformado, arrastrando la moto oficial la calzada.

El impacto generó conmoción entre los peatones y conductores del sector, quienes grabaron con sus teléfonos celulares la persecución. En las imágenes difundidas por redes sociales cómo el automóvil terminó montado sobre la motocicleta de la Policía. Después del choque, se desató un fuerte forcejeo físico entre el conductor y el agente afectado, el cual concluyó cuando las autoridades lograron reducir al agresor contra el asfalto.

El ataque dejó consecuencias médicas para el subintendente de la Policía de Tránsito, identificado como Julio Parra, según reportó el medio televisivo. Luego de ser valorado por los equipos de emergencia, el reporte oficial indicó que el uniformado sufrió un politraumatismo, es decir que son dos o más lesiones por los forcejeos, en su hombro izquierdo producto del suceso y la caída, requiriendo atención clínica.

Consecuencias penales y un historial de infracciones

Lo que inició como una simple falta administrativa por restricción de movilidad escaló rápidamente a un proceso judicial severo. La Policía Metropolitana confirmó la judicialización inmediata del individuo, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El conductor deberá responder en las próximas horas por los delitos de violencia contra servidor público y daño a bienes del Estado.

En el ámbito netamente de movilidad, los agentes de tránsito le impusieron en el sitio los dos multas correspondientes a los hechos del día, uno por violar la medida de pico y placa y otro por desatender la orden de pare de la autoridad. Adicionalmente, al cruzar la placa del automotor en el sistema integral de tránsito, la base de datos arrojó que el vehículo implicado ya acumulaba dos infracciones previas sin resolver.