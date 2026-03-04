“Nos despertaron dos explosiones”: colombiana quedó atrapada en un crucero por conflicto en Medio Oriente

Una turista colombiana a bordo de un crucero por el Golfo Pérsico, relató haber vivido momentos de angustia en medio de la escalada ofensiva que se vive en el Medio Oriente. La mujer, llamada Victoria Ochoa, viajó desde Estados Unidos para unas vacaciones por los mares arábigos, pero ahora enfrenta una situación de incertidumbre en Doha, Qatar, luego de que el estallido del conflicto irrumpiera antes de zarpar.

Actualmente, los pasajeros continúan en la capital qataría a la espera de instrucciones. “Nos pidieron los pasaportes. La verdad no nos dan muchas razones”, contó la colombiana a La Fm, quien dice intentar distraerse con las actividades del barco pero mantener preocupada pues, incluso cuenta: “Hubo un día que nos despertaron dos explosiones grandísimas”.

Vieron bombardeos desde el crucero

“Estábamos en la piscina, afuera, y cuando empezamos a ver eso pues super impresionante. Por la noche también pero ni los grabamos”, cuenta Ochoa, quien registró con su celular varios de los ataques. La embarcación zarparía desde Doha para luego dirigirse a Dubai, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) una isla que dice no recordar y, finalmente, Bahrein.

La colombiana afirma que se contactó con la embajada de Estados Unidosa, pero la respuesta fue desalentadora: “Nos dicen que en este momento no hay prioridad para sacarnos, que porque lo que tenemos que hacer es quedarnos en el lugar donde estamos y no salir a las ventanas”.

La “normalidad” en el crucero

Ochoa comentó como ha experimentado la vida en el crucero con la situación que sucede en el exterior: “A veces me siento muy rara cuando voy a actividades, por decir que hicieron una flor, cositas así, hay gente tocando el violín, pero el cuerpo yo pienso que por mucha tranquilidad que uno trate de estar, sí lo resiente”. Añadió: “Ayer yo me sentía súper cansada, mi esposo le dio dolor de cabeza”.

Además, la angustia no solo es por los peligros del conflicto, sino por estar alejada de sus familiares en medio de la incertidumbre: “Ver a nuestra familia, mi hijo llamándome, diciéndome ‘mami la próxima vez que vaya a ir para allá le voy a quemar el pasaporte’, mi hija también como llorando, como diciéndonos ‘qué voy a hacer si les pasa algo a ustedes’, mi mamá nos tiene todas las oraciones”.

No ha tenido contacto con autoridades colombianas

Mientras el barco continua sin zarpar, Ochoa sigue contemplando sus opciones. La mujer señala que intentó comunicarse con autoridades colombianas pero no lo ha conseguido: “A nosotros no nos contestaron, mi hermana es la que ha estado bregando a comunicarse con ellos”. Ciudadanos de otros países, como Kazajistan, sí han sido regresados a sus territorios.

En términos de nacionalidad, ella y su compañía se encuentran solos en el crucero, pero han dado con personas de otros países de Latinoamérica: “Colombianos no hemos encontrado en el crucero, hemos encontrado personas de México, de Chile, de Argentina y muchos que trabajan acá son de Cuba”.

Por último, explica que tiene la ventaja de contar con hospedaje y vivienda y que, “entre comillas, hay entretenimiento”. Además, indica: “En sí hasta ahora pues estamos viviendo lo que se pagó en el crucero (...). Estamos esperando hasta el sábado a ver qué pasa”.