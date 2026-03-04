Escalofriante hallazgo en occidente de Bogotá: descubren un cuerpo desmembrado en una maleta

En la madrugada de este miércoles 4 de marzo, se conoció un caso por de homicidio por Uniformados de la Policía Metropolitana que encontraron un cuerpo desmembrado en el interior de una maleta que fue arrojada en una zona boscosa del barrio Santander, en la localidad de Fontibón.

Fueron los uniformados del cuadrante quienes, alertados por vecinos sobre un paquete sospechoso arrojado entre escombros y bolsas de basura, procedieron a verificar el contenido del equipaje. El teniente coronel Julio César Botero, oficial de guarnición, indicó que al realizar la inspección inicial se corroboró la presencia de partes humanas, correspondientes preliminarmente a un hombre.

Recolección de pruebas y traslado forense

Luego de confirmar el contenido, la Policía bloqueó el tránsito peatonal para asegurar la escena del crimen. En el lugar del suceso el perímetro permaneció acordonado por cerca de una hora mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelantaban las investigación y reconocimientos.

Según los detalles revelados en la cobertura de CityTv, una vez finalizada la recopilación fotográfica y la recolección del material probatorio, el equipaje fue embalado por las unidades de criminalística y trasladado en un vehículo oficial hacia las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Allí, los peritos tienen la tarea de establecer la plena identidad de la víctima mediante la indentificación dactilar o pruebas de ADN, además de precisar la causa exacta del homicidio.

En paralelo, equipos de la Sijín y el CTI iniciaron un barrido por los establecimientos y conjuntos residenciales aledaños. La orden es recuperar de manera urgente los registros de las cámaras de seguridad para identificar las placas de posibles vehículos implicados y el momento exacto en que los responsables descargaron la maleta en la vía pública.

Este evento dispara nuevamente las alertas de seguridad en la ciudad, al sumarse a otro caso de abandonos de cadáveres en el espacio público reportada por diversos medios en lo corrido de 2026. Asimismo el 28 de enero, se encontró el cuerpo de una persona adulta en Kennedy en plena vía pública.

Hasta el momento, las autoridades metropolitanas no han efectuado capturas relacionadas con estos casos, mientras la Policía avanza en el cruce de expedientes para determinar si existe alguna conexión criminal entre los homicidios ocurridos en distintos puntos geográficos de la capital.