El fin de los “traspasos en blanco”: ¿Cómo evitar que un carro ajeno le arruine el bolsillo?

Durante décadas, la práctica de vender un vehículo “en blanco”, es decir, entregando el carro y un formulario firmado sin registrar el nuevo dueño, ha sido costumbre en Colombia. Sin embargo, lo que antes era una solución común, hoy es una bomba de tiempo jurídica con la entrada en vigencia de la Resolución 20253040049955 del Ministerio de Transporte. Esta medida pone fin definitivo a la inscripción de vehículos bajo la figura de Persona Indeterminada.

El riesgo de la informalidad

Si usted vendió su vehículo hace años y nunca formalizó el traspaso, legalmente sigue siendo el responsable ante el Estado. Esto no es solo un asunto de papeles, implica tres riesgos críticos que podrían afectar su patrimonio este año:

Embargos por impuestos: Las secretarías de hacienda persiguen al titular que figura en el RUNT, no al poseedor actual. Multas por fotodetección: Los comparendos electrónicos se cargan automáticamente a su cédula, afectando su historial crediticio y su capacidad para realizar otros trámites. Responsabilidad penal: Si el vehículo se ve involucrado en un accidente o delito, usted será el primer vinculado a la investigación judicial.

¿Cuánto cuesta ponerse al día?

Para este 2026, las tarifas en Bogotá se han ajustado según el incremento del salario mínimo. Si usted ya inició el proceso de “Persona Indeterminada” antes del cierre definitivo de febrero o necesita realizar un traspaso regular a un comprador identificado, estos son los costos en la Ventanilla Única de Servicios (VUS):

Tipo de Trámite (2026) Costo Automóviles Costo Motocicletas Traspaso de propiedad $260.300 $145.400 Certificado de Tradición y Libertad $58.400 $58.400 Duplicado de Licencia de Tránsito $191.300 $191.300

Nota: Los valores de traspaso incluyen el porcentaje destinado al RUNT y al Ministerio de Transporte.

Para hacer el traspaso siga estos pasos:

Diligencie el formulario de solicitud.

Entregue el contrato de compraventa o documento de posesión donde declare que tiene el vehículo desde hace al menos un año.

Presente la declaración juramentada donde manifieste que desconoce el paradero del propietario inscrito y que se hace responsable de las obligaciones del vehículo.

Informe el número de motor, chasis y serie y añádalos al formulario o certificación de revisión de la Dijin si es el caso.

¿Qué hacer ahora?

Aunque la figura de “Persona Indeterminada” para nuevos casos ha terminado, quienes ya tienen sus vehículos en este estado tienen plazo hasta el 6 de febrero de 2027 para formalizar la propiedad a nombre de un poseedor real. Si usted es el vendedor afectado, la recomendación es intentar localizar al comprador actual para realizar el traspaso formal. Si el vehículo está en el limbo, consulte con un experto en tránsito para evaluar si aún puede aplicar a los procesos de depuración administrativa que permiten las alcaldías.

Tenga en cuenta que para realizar el trámite debe estar inscrito en el Runt, tener el Soat y la tecnomecánica vigentes y cargados en el Runt, no tener deudas de impuestos vehiculares, estar al día si cuenta con multas y cancelar el valor correspondiente para el traspaso.

*Esta nota fue realizada con una inteligencia artificial bajo la supervisión de un periodista.