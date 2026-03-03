¿Tiene billetes de $50.000 o $100.000? Esto cambia con la nueva subida del dólar

En el último mes, el peso colombiano fue la moneda emergente que más se depreció frente al dólar, con una caída de 3,98 %, en medio de un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas y factores internos que presionan el mercado cambiario.
La situación impacta directamente el poder adquisitivo de quienes tienen billetes de $50.000 y $100.000, pues cada peso ahora vale menos en términos internacionales.
¿Por qué el peso colombiano se está depreciando frente al dólar?
La volatilidad regresó a los mercados globales tras el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, especialmente luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Este panorama fortaleció al dólar, considerado un activo refugio, y debilitó a las monedas emergentes.
Después del peso colombiano, las divisas más afectadas fueron el peso chileno y el zloty polaco. En contraste, algunas monedas lograron apreciarse en el mismo periodo, como el peso argentino (3,16 %), el real brasileño y el peso filipino.
Según análisis citados por Bloomberg, la caída del peso también refleja la creciente aversión al riesgo y la incertidumbre política en Colombia, en un contexto preelectoral hacia Congreso y Presidencia.
Factores internos que presionan la tasa de cambio en Colombia
A nivel local, la depreciación del peso responde a varios elementos:
- El paquete tributario decretado por el Gobierno para enfrentar la crisis climática.
- Posibles movimientos en los fondos de pensiones.
- Un proyecto del Ministerio de Trabajo que plantea que las AFP trasladen más de $25 billones a Colpensiones, lo que podría generar impactos en el mercado cambiario.
Estos factores generan incertidumbre entre inversionistas, quienes tienden a refugiarse en activos más seguros como el dólar.
¿Qué significa la depreciación del peso para los billetes de $50.000 y $100.000?
Cuando el peso se deprecia frente al dólar, significa que se necesitan más pesos para comprar un dólar. En términos simples: cada billete colombiano pierde valor en el escenario internacional.
Ejemplo con $50.000
- Antes, con una tasa de $3.700 por dólar:$50.000 equivalían a USD 13,51(50.000 ÷ 3.700)
- Ahora, con una tasa cercana a $3.790 por dólar:$50.000 equivalen a USD 13,19(50.000 ÷ 3.790)
Ejemplo con $100.000
- Antes, con tasa de $3.700:$100.000 equivalían a USD 27,03
- Ahora, con tasa cercana a $3.790:$100.000 equivalen a USD 26,39
La diferencia puede parecer pequeña en cifras individuales, pero en grandes volúmenes o en operaciones internacionales representa pérdidas significativas.
Impacto económico: importaciones más caras y menor poder de compra
La depreciación del peso colombiano frente al dólar tiene efectos directos en la economía:
- Encarece productos importados.
- Aumenta el costo de materias primas.
- Puede presionar la inflación.
- Reduce el poder adquisitivo en transacciones internacionales.
Además, evidencia que los inversionistas están migrando hacia activos considerados más estables, ante la incertidumbre global y local.
¿Qué pasará con el dólar en Colombia en 2026?
Analistas han advertido que el comportamiento del dólar dependerá de varios factores:
- Evolución del conflicto en Medio Oriente.
- Decisiones de política monetaria en Estados Unidos.
- Estabilidad fiscal y política en Colombia.
- Movimientos en el sistema pensional y tributario.
Por ahora, el peso colombiano continúa bajo presión y el mercado permanece atento a cualquier señal que pueda cambiar la tendencia.