Conductor que atropelló a exparticipante de La Voz Kids rompió su silencio: dice que no vio a las víctimas

Cuatro días después de que se entregara el conductor que causó la muerte de la exparticipante de La Voz Kids, Nicole Valeria Vargas, y su compañero William Andrés Paipa, el presunto responsable se pronunció sobre el trágico siniestro.

El hombre de 69 años, cuya identidad no ha sido revelada, atropelló el pasado 21 de febrero a la joven cantante de 19 años y a Paipa, de 40, en la vía que conecta a Circasia con Armenia, en el departamento de Quindío. Aunque al momento de arrollar a las víctimas se dio a la fuga, el señalado se presentó ante las autoridades el jueves 26 para contar su versión de los hechos, que su abogado le dio a conocer al medio El Tiempo.

“Es una situación fortuita”

El representante legal del sujeto, Juan Sebastián Henao, explicó que su cliente iba manejando un vehículo sobre la vía ya mencionada y, en el decenso, no vio a los dos peatones, quienes caminaban por la calzada de la carretera.

“Él lo que siente es como un golpe en su vidrio panorámico, más adelante lo que hace es que desciende del vehículo, mira para atrás, pero no ve nada. Él ve que los vehículos circulan normalmente por lo que se va hasta su casa y cuando desciende observa unos daños que son muy fuertes en el lado izquierdo de su vehículo y queda con la incógnita de con qué golpearon su carro, porque en Colombia hay modalidades de hurto donde lanzan objetos grandes para que la persona se detenga”, señala la defensa.

Según Henao, alquien le comenta a su representado sobre el accidente en ese corredor víal, y él se da cuenta que concuerda con los daños que tenía su vehículo. “A raíz de eso, espera que un familiar regrese de viaje y decide presentarse a la Fiscalía, pero siempre bajo la salvedad que es una situación fortuita tanto para las víctimas como para mi representado”.

Indignación por el caso

El siniestro generó indignación porque las víctimas no fueron auxiliadas por el conductor al momento de ser atropelladas, de acuerdo a lo que muestran las cámaras de seguridad. De hecho, familiares y amistades de Vargas se concentraron a las afueras del Palacio de Justicia de Armenia y realizaron un plantón pidiendo celeridad en la investigación.

“Tanto mi representado como el suscrito no desconocemos de ninguna manera el dolor y la tragedia que están viviendo las dos familias de la señorita Nicole y del señor William y además la familia de mi representado, pero se ha entregado toda la información y se puso el vehículo a disposición de la Fiscalía”, señaló Henao sobre la muerte de la joven cantante y estudiante de Administración de Negocios y de Paipa, quien trabajaba para una empresa de licores donde también se desempeñaba Vargas como promotora.