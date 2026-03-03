¿Cómo consultar su puesto de votación para las elecciones del 8 de marzo y evitar contratiempos?

Este domingo 8 de marzo, más de 39 millones de colombianos están llamados a las urnas para una jornada democrática decisiva. Entre la elección de Senado, Cámara de Representantes y las consultas de las coaliciones presidenciales, la logística personal es clave. El error más común de los sufragantes es acudir al puesto de votación de años anteriores sin verificar si hubo cambios en el censo electoral o si su inscripción fue exitosa.

Para garantizar que su voz sea escuchada, la Registraduría Nacional ha habilitado múltiples canales digitales que permiten conocer, en cuestión de segundos, la ubicación exacta de su mesa.

¿Cómo consultar su puesto de votación?

El proceso es gratuito y puede realizarse de tres formas principales:

Portal Web Oficial: Ingrese a www.registraduria.gov.co y haga clic en el botón naranja que dice “Consulte aquí su lugar de votación”. El sistema solo le pedirá su número de cédula. Al instante, verá el departamento, municipio, nombre del puesto (colegio o centro comercial), dirección y, lo más importante, su número de mesa.

App ‘a Votar’: Disponible para Android e iOS, esta aplicación permite llevar la información en el bolsillo. Es ideal para el día de las elecciones, ya que incluye mapas de georreferenciación para guiarlo hasta el lugar exacto.

Guía en TikTok: En una alianza inédita para combatir la desinformación, puede escribir “elecciones” o “¿dónde votar?” en el buscador de TikTok para acceder a una guía oficial validada por la Registraduría.

Recomendaciones de “oro” para el 8 de marzo

Las autoridades electorales y expertos recomiendan tomar un pantallazo o imprimir el resultado de su consulta hoy mismo. Históricamente, el sitio web de la Registraduría suele presentar intermitencias el día de la jornada debido al altísimo tráfico de ciudadanos consultando a última hora.

Además, recuerde que el único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía (ya sea la amarilla con hologramas o la nueva cédula digital). No se aceptan pasaportes, libretas militares ni licencias de conducción.

Jurados de votación

Verifique si fue designado. No olvide que en el mismo portal puede verificar si fue seleccionado como jurado de votación. Si lo fue y no se presenta, se expone a sanciones económicas que superan los 10 salarios mínimos legales vigentes o, en caso de ser servidor público, a la destitución de su cargo.

Las urnas se abrirán a las 8:00 a. m. y cerrarán puntualmente a las 4:00 p. m. Salga temprano, verifique su mesa con antelación y participe en la conformación del Congreso que legislará los próximos cuatro años.

*Esta nota fue creada con Inteligencia Artificial y curada por un periodista*