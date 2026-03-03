“Colombia propondrá conferencia de paz para lograr acuerdo entre Israel y Palestina”: Presidente Petro

Petro dio a conocer que Colombia propondrá en el próximo Consejo de Seguridad de la ONU, Colombia propondrá conferencia para llegar acuerdo entre Israel y Palestina.

“Las acciones militares ilegales no se pueden aceptar. Ni la agresión ni el bombardeo a embajadas. Lo que está detrás de este conflicto es la renuncia a hacer de Palestina un Estado independiente y el mercado del petróleo”.

Así lo manifestó el presidente Gustavo Petro en un mensaje publicado este martes en su cuenta de X, en el que reiteró su propuesta encaminada a lograr un acuerdo entre Israel y Palestina.

“Colombia propondrá una conferencia de paz, liderada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que busque el acuerdo de Israel y Palestina para la existencia de dos estados soberanos y el acuerdo de zonas libres de armas nucleares”, reiteró el jefe de Estado.

Precisó que entre dichas zonas libres de amenaza nuclear deben estar Medio Oriente y América Latina, tarea en la cual debe avanzarse “hasta que el mundo no tenga armas nucleares, excepto las necesarias para la defensa del planeta de meteoritos y similares y reguladas por un organismo multilateral espacial”.

En otro mensaje, el mandatario consideró que “el mundo, más con el conflicto entre Irán e Israel, verá una mayor transición a las energías limpias”.

“No solo es un asunto de ética; el petróleo convierte a los países productores en campos de batalla de los países demandantes, sino que además es un asunto de vida”, puntualizó.