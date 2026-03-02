Inaudito: En Barranquilla tiraron a un ‘perrito’ con vida a la basura; lo metieron en un costal

La comunidad del sector de Torres de la Macarena en Barranquilla, no caben de la indignación, luego que vecinos de la comunidad se percataran de la presencia de un perro que había sido abandonado en costales en medio de las basuras que iban a ser recogidas por el camión. Ante la crítica situación del canino, una periodista de Noticias Caracol hizo un llamado de ayuda para ayudar a este ‘peludito’ que presenta graves fracturas.

Beethoven, es el nombre de este ‘animalito’ de aproximadamente un año que había sido envuelto en una bolsa de basura negra y un costal, aún estando con vida; ‘perrito’ que tuvo la fortuna de no fallecer gracias a la acción de un hombre que decidió sacarlo de este martirio.

Grey Rodríguez, corresponsal de Caracol para ‘la arenosa’ fue la encargada de masificar esta situación en las redes en procura de encontrar un centro especializado que le haga análisis exhaustivos al animal y tratar las graves fracturas que tiene; además de descartar alguna enfermedad más grave.

“Tiene fracturas en sus extremidades inferiores que no le permiten caminar, aunque está recibiendo toda la atención por parte del CBA de la Alcaldía de Barranquilla; necesita imágenes diagnosticas avanzadas que no se pueden realizar allí, para determinar si tiene comprometida su médula y saber qué procedimientos necesita exactamente. Necesitamos un ortopedista o centro especializado que cuente con equipos avanzados para realizar una resonancia”, expresó la periodista en sus redes sociales.

Lanzan curso gratuito de primeros auxilios en mascotas

La Red Internacional de Ciudades por la Protección Animal (Red Doméstica), en colaboración con el IDPYBA de Bogotá y la Fundación Franz Weber, ha lanzado el curso virtual y gratuito “Primeros Auxilios para Animales de Compañía”. Esta iniciativa surge como una respuesta urgente ante la crisis climática en Colombia, que ha dejado a miles de mascotas vulnerables por inundaciones y emergencias naturales.

Con cerca de 2,000 inscritos hasta la fecha, el programa busca dotar a tutores y voluntarios de herramientas técnicas para evitar que la improvisación en momentos de crisis resulte en pérdidas fatales.

A diferencia de otros talleres básicos, esta formación destaca por su enfoque especializado en la gestión de riesgos y rescate en situaciones de catástrofe. Bajo la guía de expertos como el veterinario Sebastián Díaz Zúñiga, los participantes aprenden a identificar signos clínicos vitales y a brindar soporte básico seguro hasta que el animal pueda recibir atención profesional.

El contenido académico abarca desde la prevención de accidentes domésticos hasta protocolos complejos de actuación, fortaleciendo la cultura de la corresponsabilidad y el bienestar animal en el país.

El curso cuenta con una duración de 40 horas bajo una modalidad virtual asincrónica, lo que permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo y obtener una certificación gratuita al finalizar. Las inscripciones permanecen abiertas a través del portal oficial de la Escuela de la Fundación Franz Weber (escuelaffw.org). Con este proyecto, Colombia avanza hacia un modelo de gestión de riesgo más inclusivo, donde la protección de los animales de compañía se integra como un pilar fundamental de la resiliencia comunitaria frente a los desafíos ambientales del siglo XXI.