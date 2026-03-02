Vacuna contra el sarampión en Bogotá: ¿cuánto cuesta y en dónde se puede aplicar?

Bogotá entró en una fase de vigilancia constante luego de la confirmación oficial de casos de sarampión importados, correspondientes al virus genotipo D8 procedente de México. Ante este escenario, la Alcaldía de Bogotá anunció que la ciudad ha puesto a disposición su Laboratorio de Salud Pública para acelerar el diagnóstico mediante pruebas RT-PCR y vacunación, buscando frenar una posible transmisión local sostenida.

Lea también 🟢: Alerta máxima: secretario de Salud advierte riesgo “total” de sarampión en Colombia

Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, fue enfático en la necesidad de reaccionar con rapidez: “Bogotá tiene toda la infraestructura y talento humano para apoyar técnicamente los procesos diagnósticos. Lo fundamental es actuar a tiempo para reducir la transmisión autóctona”, afirmó el funcionario, subrayando que la ciudad ya solicita al Instituto Nacional de Salud (INS) la transferencia tecnológica para realizar la genotipificación del virus directamente en la capital.

¿Quiénes deben acudir a los puntos de vacunación?

El esquema de vacunación oficial, reforzado por las directrices del Ministerio de Salud, establece grupos específicos que deben contar con la protección de la vacuna triple viral (SRP) o la bivalente (SR). Los menores de edad y trabajadores de sectores estratégicos son la prioridad, según el Ministerio de Salud:

Niños y niñas de 6 a 11 meses: Deben recibir la denominada “dosis cero” si residen en municipios priorizados o planean viajes.

Deben recibir la denominada “dosis cero” si residen en municipios priorizados o planean viajes. Menores de 1 a 10 años: Es obligatorio que cuenten con dos dosis de la vacuna triple viral.

Es obligatorio que cuenten con dos dosis de la vacuna triple viral. Población de 6 a 16 años: Aquellos que no participaron en la campaña nacional de 2020-2021 deben recibir una dosis adicional de SR.

Aquellos que no participaron en la campaña nacional de 2020-2021 deben recibir una dosis adicional de SR. Viajeros: Personas de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable deben aplicarse la dosis al menos 15 días antes de su salida del país.

Personas de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable deben aplicarse la dosis al menos 15 días antes de su salida del país. Personal de riesgo: Trabajadores del sector salud, turismo, hotelería y transporte internacional deben verificar y completar sus esquemas.

Tiene algún costo la vacuna y ubicación de los puestos en Bogotá

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Orlando Bermont, confirmó que el biológico no tiene costo alguno para la población incluida en el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Es decir que es gratis, esta busca proteger tanto al individuo como a la colectividad frente a una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por gotículas respiratorias.

🔴 Le puede interesar 🔴: Funcionaria de TransMilenio terminó con fuertes quemaduras químicas por impedir que se colaran

La red de atención incluye centros médicos y hospitales en localidades como Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Sumapaz, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme.

Estos son algunos de los puntos habilitados con horarios extendidos son, sin embargo puede revisar en la Secretaría de Salud de la capital:

Usaquén: Javesalud Toberín, Centro Médico Colmédica Santa Bárbara y Fundación Santa Fe de Bogotá.

Javesalud Toberín, Centro Médico Colmédica Santa Bárbara y Fundación Santa Fe de Bogotá. Kennedy: Hospital Pediátrico Tintal, Viva 1A IPS Kennedy y Centro de Salud Carvajal.

Hospital Pediátrico Tintal, Viva 1A IPS Kennedy y Centro de Salud Carvajal. Suba: Centro Médico Colsubsidio Portal del Norte y Virrey Solís IPS Clínica Suba.

Centro Médico Colsubsidio Portal del Norte y Virrey Solís IPS Clínica Suba. Zonas de transporte: Existen puntos estratégicos en la Terminal de Transporte (Salitre y Norte) y en el Aeropuerto El Dorado.

Recomendación clave para viajeros internacionales

Para quienes planean desplazarse a países donde el virus circula activamente, la autoridad sanitaria recomienda no dejar la vacunación para el último momento. El efecto protector del biológico requiere un tiempo de incubación inmunológica, lo ideal es acudir a los puntos de atención entre 15 y 30 días antes de la fecha del viaje para garantizar la efectividad de la dosis. En la capital, la Secretaría de Salud mantiene la vigilancia epidemiológica intensificada en las terminales aéreas y terrestres para detectar cualquier síntoma febril eruptivo de forma temprana.