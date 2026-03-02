Alerta máxima: secretario de Salud advierte riesgo “total” de sarampión en Colombia

El sistema de salud colombiano se encuentra frente a una amenaza epidemiológica inminente. Gerson Orlando Bermont, secretario de Salud de Bogotá, advirtió que el país enfrenta un riesgo “total” de propagación de sarampión si no se robustecen de inmediato los esquemas de vacunación a nivel nacional. En entrevista con el programa Mañanas Blu de la emisora Blu Radio, el funcionario subrayó la severidad del panorama tras la detección de los primeros portadores del virus en el territorio.

De acuerdo con los reportes oficiales del Instituto Nacional de Salud (INS), actualmente existen tres contagios confirmados en el país, todos provenientes de México. La autoridad sanitaria de la capital atiende directamente la contingencia con dos diagnósticos ya ratificados por el INS y un tercer paciente bajo análisis clínico.

Aunque el cerco epidemiológico se activó con celeridad, Bermont fue enfático en que la preocupación central no radica en la atención de estos pacientes importados, sino en la vulnerabilidad de la población local. “Es grave lo que pudiese suceder. El riesgo es total en Colombia si no tomamos las medidas”, sentenció el secretario, alertando que la probabilidad de registrar transmisión autóctona es alta si se bajan las defensas.

Desinformación y migración: el origen de la alerta

El llamado del Distrito en la cadena radial responde al agresivo comportamiento de la enfermedad en las Américas, región que durante 2025 contabilizó aproximadamente 15.000 contagios. La capital mexicana concentró cerca de 4.500 de esos reportes positivos y más de 30 muertes.

Bermont explicó en el espacio radial que la reaparición del sarampión obedece a la suma de dos fenómenos demográficos y sociales. Por un lado, las constantes dinámicas migratorias de poblaciones que no cuentan con sus esquemas de protección completos. Por otro, el impacto directo de los movimientos “antivacunas” que, amparados en el escepticismo que dejó la pandemia de COVID-19, redujeron drásticamente las coberturas de inmunización, abriendo una ventana ideal para el virus.

Bermont lanzó un cuestionamiento directo al Ministerio de Salud respecto a la capacidad de respuesta nacional ante una crisis a gran escala. Este hizo un llamado a la cartera nacional a aclarar si existe una proyección real para atender a grupos poblacionales de riesgo masivo, recordando que meses atrás denunció públicamente el traslado de recursos del fondo rotatorio de vacunas hacia otros rubros financieros, una maniobra que hoy genera incertidumbre logística.

¿Quiénes deben vacunarse?

Frente a este panorama, la intervención médica preventiva es la única barrera de defensa. El Distrito habilitó 200 puntos de vacunación, incluyendo terminales de transporte y el aeropuerto El Dorado. Las autoridades exigen que todos los niños menores de 10 años cuenten con las dos dosis reglamentarias, sumando un refuerzo obligatorio para la población entre los 7 y los 16 años. Asimismo, quienes viajan deben aplicarse una dosis de refuerzo. Para garantizar la protección y la generación de anticuerpos, esta inyección debe administrarse entre 15 y 30 días antes de la fecha del vuelo.