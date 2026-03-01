“Gracias, pueblo de Colombia. Me iré feliz del gobierno”: Petro saca pecho de su imagen positiva en última encuesta

La imagen positiva del presidente Gustavo Petro continúa en aumento, así lo muestra la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) publicada este domingo 1 de marzo la revista Cambio.

Según la publicación, a la pregunta “¿Usted tiene una imagen positiva o negativa del presidente Gustavo Petro?”, la imagen favorable llega a 54,5%, mientras que 38,4% la considera desfavorable, en tanto que 7,1% optó por la opción No sabe/no responde.

La imagen positiva del jefe de Estado subió 5,7% con relación con la medición de enero de 2026, cuando estaba en 48.8%, mientras que la imagen negativa se redujo 3.7 puntos con relación a la anterior (34.7%).

El jefe de Estado agradeció el resultado del estudio desde su cuenta en la red social “X” (antes Twitter)​: “Gracias, pueblo de Colombia. Me iré feliz del gobierno y escribiré algunas cuantas cosas”.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada por el Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio. El tamaño de la muestra fue de 2.187 encuestas en 62 municipios del país en las regiones Caribe, Centro-Oriente, Centro-Sur-Amazonía, Eje Cafetero, Llanos orientales, Pacífico y Bogotá.

El margen de error de la encuesta es menor al 3%, con un nivel de confiabilidad del 95%.

La encuesta fue realizada en las regiones referidas con base en el artículo 45 de la ley 2056 de 2020, y citadas en el diseño de muestreo. El periodo de realización fue del 23 al 28 de febrero de 2026, de forma presencial en hogares y encuesta telefónica.