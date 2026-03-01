Petro sobrevoló la zona inundada del bajo Sinú y pidió identificar diques y jarillones “que no sirven”

Petro sobrevoló la zona inundada del bajo Sinú y convocó a la población a identificar diques y jarillones “que no sirven”

El presidente Gustavo Petro realizó una visita sorpresiva al área más afectada por el frente frío que a comienzos de mes inundó a 25 de los 32 municipios del departamento de Córdoba.

En una serie de mensajes en su red social X el mandatario mostró la magnitud de la emergencia invernal durante un sobrevuelo que realizó en la tarde de este viernes, y mostró el afecto que recibió de los pobladores de varias zonas por la presencia institucional del Estado en estos momentos de crisis.

“Estuve en el área de desastre en el bajo Sinú. Llegué de sorpresa al corregimiento de San Sebastián, en Lorica, inundado. Se armó una manifestación de amor. Se organizan los pescadores para rescatar la Ciénaga Grande”.

De hecho, en varias ocasiones el mandatario ha denunciado en varias ocasiones que más de 50 mil hectáreas de ciénagas y cuerpos de agua han sido desecadas para convertirlas en haciendas ganaderas.

Durante el consejo de ministros realizado en Montería el pasado 9 de febrero, el jefe de Estado denunció la desecación de la Ciénaga Grande.

En otro trino, dijo el presidente: “Convoco a la población de San Sebastián, en Lorica, para lograr su apoyo incluso físico, en la recuperación de la Ciénaga Grande que nos ayude a reconstituir los flujos naturales del agua en Córdoba”.

En un mensaje más, el jefe de Estado expresó: “Así, con el apoyo del pueblo se limpian los caños que permiten recuperar el flujo del agua en la región del bajo Sinú, en Córdoba”.

Un mensaje a continuación, señaló: “Mi pueblo (Ciénaga de Oro) víctima de la crisis climática y aún tiene mucha alegría para compartir conmigo”.

​Derrumbe de jarillones

En otra serie de mensajes publicados en la misma red social, el mandatario se refirió a la necesidad de derrumbar los jarillones que han modificado el curso normal del agua.

“Ante la crisis climática los jarillones no sirven, siempre el agua dominará la ingeniería humana. Ante cada vez más aguas en momentos inesperados, lo que sirve es dejar el espacio al agua. Si se restablece la Ciénaga Grande, Lorica estará más protegida”, expresó el jefe de Estado.

En un nuevo mensaje convocó al campesinado de Córdoba y Sucre “a que bajo la dirección de la Agencia Nacional de Tierras, como autoridad competente, ayude a señalar puntos de diques y jarillones que impiden el libre flujo de las aguas hacia las ciénagas y humedales”.

​Y en un último trino dijo: “Ya comenzó la remoción de diques y jarillones hechos para desecar las ciénagas y usarlas como haciendas. Así se puede recuperar el flujo normal del agua y hacer el territorio más resiliente a la crisis climática y sus olas cada vez más grandes de agua”.