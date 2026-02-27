Roy Barreras publicó extraño video creado con IA en el que aparece gobernando con Petro y Santos

El precandidato presidencial y exsenador Roy Barreras despertó una fuerte polémica en las redes sociales tras publicar un video creado con inteligencia artificial en el que aparece junto el presidente Gustavo Petro y el expresidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño.

El clip simula una reunión de un consejo de ministros en el cual Barreras se encuentra sentado en la mitad entre Santos y Petro. Además, en la mesa también están sentadas varias figuras políticas y empresariales de distintos sectores ideológicos.

Entre otras cosas, aparecen César Pachón, presidente de la Asociación de Desarrollo Rrural; Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria y exministro de Vivienda; Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Avicultores de Colombia (SAC); Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito; el exvicepresidente Óscar Naranjo; la rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste; y la exministra de Educación, Aurora Vergara, entre otros personajes conocidos por la opinión pública.

“En lugar de la pesadilla de la polarización extrema prefiero soñar en mi gobierno con estos consejeros y este gabinete de ministros equilibrado y de expertos”, explicó Roy Barreras en su cuenta oficial en la red social X.

Roy busca ganarle a Quintero en la consulta el Frente por la Vida

Entre tanto, Roy Barreras ha redoblado sus esfuerzos de campaña de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo. En esa fecha se medirá a Daniel Quintero, Martha Bernal, Edinson Lucio Torres y Héctor Pineda en la consulta del Frente por la Vida.

Aunque se esperaba que en esos comicios también participara el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, el CNE le negó esa posibilidad. Pese a todo, los demás aspirantes decidieron seguir adelante con la consulta.

El principal rival de Roy en este caso será el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien ha sido muy crítico de su contendor y ha señalado que debe haber unidad en la izquierda para ganar las elecciones presidenciales.