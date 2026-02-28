Galón de gasolina tendrá una segunda reducción de $500 a partir del primero de marzo, confirmó MinHacienda

Tal como lo había anunciado el Ministerio de Hacienda, el precio del galón de gasolina en todo el país tendrá una nueva reducción de $500 a partir del próximo domingo primero de marzo.

En la cuenta de la red social X de esa cartera, se informa: “Buenas noticias para las y los colombianos. Desde 1 marzo, el precio de la gasolina vuelve a bajar: $500 menos por galón, una medida que busca aliviar el bolsillo de la ciudadanía y aportar a la estabilidad económica del país. Esta es la segunda reducción consecutiva”.

De hecho, desde el pasado primero de febrero entró a operar la primera reducción en el precio de la gasolina motor, aunque el precio del galón de acpm aún se mantiene inalterado.

Se espera que este sábado se haga oficial la Resolución que fija los nuevos precios del combustible.

Sin embargo, y teniendo en cuenta que la primera reducción de $500 se realizó desde el primer día de este mes, el precio por galón quedaría de la siguiente manera en las principales ciudades:

- Bogotá: $15.491

- Medellín: $15.412

- Cali: $15.502

- Barranquilla: $15.126

- Cartagena: $15.083

- Montería: $15.333

- Bucaramanga: $15.248

- Villavicencio: $15.591

- Pereira: $15.439

- Manizales: $15.466

- Ibagué: $15.407

- Pasto: $13.247

- Cúcuta: $13.400