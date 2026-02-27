“Es lo único que me trae a Colombia”: El descarado testimonio de un estadounidense inadmitido por explotación sexual

En lo corrido de 2026 ya son 11 extranjeros inadmitidos en su ingreso al país en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Antioquia, por relacionarse con turismo con fines de explotación sexual de mujeres, niños y adolescentes.

Así lo manifestó este viernes la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, quien advirtió que esta “problemática no puede empañar la buena imagen de Medellín y otras ciudades del país, siendo Colombia catalogada como uno de los principales destinos turísticos de Suramérica”.

Lea también: “Golpeador de mujeres profesional”: El agarron entre Vicky Dávila y Matador por caricatura que incomodó a la candidata

La funcionaria explicó que esta situación se ha evidenciado con algunos turistas de diferentes países, principalmente de Estados Unidos, los cuales han implementado una nueva modalidad en la que buscan ingresar al país por otras ciudades con destino final en la ciudad de Medellín, para desarrollar turismo con fines de explotación sexual.

Indicó que en 2025 fueron inadmitidos 110 extranjeros por posibles actividades relacionadas con este fenómeno en todo el país: 45 catalogados como ofensores sexuales y 65 reseñados por delitos contra niños, niñas y adolescentes en la plataforma Angel Watch.

Explicó que uno de los casos se registró el pasado 25 de febrero en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, cuando se le negó el ingreso al país a un ciudadano estadounidense proveniente de Miami, quien, además, “se comportó de manera irrespetuosa y grosera hacia los oficiales de Migración Colombia y el personal del aeropuerto”.

Le puede interesar: De no creer: Hombre se traga una esmeralda de 45 millones de pesos en pleno centro de Bogotá para hurtarla

Los oficiales de Migración Colombia de la regional Antioquia-Chocó aplicaron la medida de inadmisión y fue devuelto al país de origen en un vuelo de la misma aerolínea que lo trajo.

El extranjero pretendió justificar su visita afirmando que “es lo único que lo trae a Colombia”, refiriéndose directamente a turismo con fines de explotación sexual.

“Estas decisiones las tomamos luego de entrevistas migratorias, revisión de equipaje y verificación de información a través de mecanismos de cooperación internacional. Cuando encontramos inconsistencias o señales de riesgo, aplicamos la medida de inadmisión y retorno inmediato, en el marco de la ley”, afirmó Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia.

“No vamos a permitir que Medellín ni otras ciudades sean escenario de turismo con fines de explotación sexual. Por esto reforzamos los controles para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes”, puntualizó.