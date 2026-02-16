En estas tres localidades de Bogotá ya no se están robando tantos celulares

Una de las problemáticas que más aqueja a los colombianos es el hurto de celulares. Un mercado que resulta sumamente atractivo, no solo porque permite la extorsión de víctimas basados en la información que contienen los dispositivos, sino porque sumado a esto, la reventa de celulares robados va en crecimiento. Razón por la cual, se han ejecutado varios operativos con el objetivo de recuperar los centenares de dispositivos que se roban a diario.

Justamente, centrándonos en Bogotá, recientemente desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, se dio a conocer una noticia positiva para los usuarios de dispositivos móviles y es que, de acuerdo con la campaña Bogotá Camina Segura, en lo corrido de 2026, entre enero y la primera semana de febrero, el hurto a celulares en Bogotá registra una reducción del 15% en comparación con el mismo periodo de 2025.

¿Cuáles son las localidades donde ya no están robando tantos celulares en Bogotá?

Según la Policía de Bogotá, durante 2025 hubo una significativa reducción del robo de celulares en cinco localidades en comparación con el 2024. Las localidades son:

La Candelaria , con una reducción del 9 % (49 casos menos).

, con una reducción del 9 % (49 casos menos). Tunjuelito , con una disminución del 17 % (129 casos menos).

, con una disminución del 17 % (129 casos menos). Antonio Nariño , con una reducción del 14 % (112 casos menos).

, con una reducción del 14 % (112 casos menos). Rafael Uribe Uribe, con una disminución del 25 % ( 298 casos menos).

con una disminución del 25 % ( 298 casos menos). San Cristóbal, con una reducción del 18 % (200 casos menos).

¿En qué localidades roban más?

Anteriormente, Julián Uscátegui, Concejal de Bogotá, denunció que de acuerdo a cifras de las autoridades, los informes con corte al 2024 también han logrado identificar que las localidades en las que mayor número de delitos se cometen son Usaquén, Barrios Unidos, Kennedy y Suba.

¿Cómo saber si la Policía recuperó su celular?

Si usted fue víctima de hurto, lo primero que debe hacer es interponer una denuncia formal. Puede hacerlo de manera virtual o acudiendo a una estación de Policía.

Cuando las autoridades adelantan operativos y recuperan lotes de celulares robados, verifican cada equipo con la denuncia registrada, la copia de la factura de compra y la información del operador. Esto les permite confirmar que el dispositivo pertenece realmente a la persona que lo reclama.

Para saber si su celular fue recuperado, la Policía Nacional dispone de una sección en su página web oficial donde puede consultar el estado del equipo. Solo necesita ingresar el número IMEI del dispositivo.

Si el sistema confirma que el celular está en poder de la Policía, deberá acercarse al CAI o a la estación donde se encuentra. Para reclamarlo, presente su cédula y un documento que acredite la propiedad, como la factura o la caja original del equipo.