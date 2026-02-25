Video: Policía frustró intento de fleteo en la localidad de Engativá recuperando 30 millones de pesos

La Policía logró la captura de dos sujetos, de 35 y 36 años, que mediante la modalidad de fleteo intentaron robar a un hombre de 60 años en la localidad de Engativá.

Los presuntos delincuentes siguieron a la víctima cuando salía de una entidad bancaria y esperaron hasta que llegara a su lugar de trabajo para abordarlo e intimidarlo con un arma de fuego. Allí lograron quitarle el maletín en el que llevaba 30 millones de pesos.

Lea también: Empresa de taxi involucrado en secuestro de Diana Ospina se pronunció: conductor habría entregado el carro después del delito

Aunque los presuntos fleteros intentaron huir del sector, la ciudadanía reaccionó de inmediato y alertó a las autoridades, lo que permitió que la Policía activara un plan candado para interceptarlos en el sector de Santa María del Lago.

A los sujetos se les encontró un arma de fuego y el dinero que había sido hurtado minutos antes. También se inmovilizó la motocicleta que utilizaron para cometer el hecho. Ambos quedaron capturados por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Uno de estos delincuentes registra antecedentes por el delito de hurto y estuvo en la cárcel en 2017 y 2020. Además, tiene una orden de captura vigente por fuga de presos. Ahora, ambos quedaron a disposición de la Fiscalía.

Cayeron “Los Jokers”: más de 4.000 dosis de droga y un arma de fuego incautados en Antonio Nariño

La Policía Nacional logró en las últimas horas la captura de dos personas una mujer de 30 años y un hombre de 27 señaladas de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, en la localidad de Antonio Nariño.

Le puede interesar: Se conocen detalles de la investigación para dar con los secuestradores de Diana Ospina: “Estarán tras las rejas”

El procedimiento se llevó a cabo en el sector de Comuneros, durante labores de registro y control. De acuerdo con las autoridades, los sospechosos intentaron evadir la presencia policial, pero fueron interceptados de manera oportuna, lo que permitió adelantar el registro correspondiente.

En el operativo se incautó un arma de fuego y más de 4.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y base de coca. Parte de estas sustancias tenía un distintivo alusivo a “Batman”, que sería utilizado como marca para su distribución en la zona.