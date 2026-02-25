Petro agitó el tablero político: “Si las instituciones no están a la altura, Colombia va a una Constituyente”

El presidente Gustavo Petro elevó la tensión política en el país a lo que sería condicionar la estabilidad de las actuales instituciones a la aprobación de su agenda social. Durante la apertura de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural en Cartagena, el mandatario aseguró que, si el mandato popular es frenado por los sectores de poder, la salida sería posiblemente convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

“Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto mandató, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa, derrotado. Es la transformación de esas instituciones la que se necesita”, sentenció Petro en el auditorio de la capital de Bolívar.

El jefe de Estado fue enfático en que el triunfo electoral de hace dos años “se respeta” y que no permitirá que un “grupo de privilegiados” detenga el acceso a la salud, las pensiones y la tierra: “El triunfo del 2022 se respeta. Y la asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones para que obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia".

Asimismo, Petro alertó que en el departamento de Córdoba , una situación que, según sus palabras, está golpeando directamente a las familias rurales que esperan la restitución de tierras. El mandatario señaló que estas estructuras armadas están afectando la propiedad de los campesinos, interfiriendo en el proceso de Reforma Agraria que su administración intenta consolidar. Para el presidente, este fenómeno no es aislado, sino una respuesta violenta para impedir que la tenencia de la tierra cambie de manos en favor de quienes la trabajan.

La orden de movilización: “Asambleas Populares”

El presidente hizo un a la fortalecer de “asambleas populares” en cada vereda, barrio, facultad y lugar de trabajo para ejercer presión desde las calles. “No es el pueblo el que se va a las casas; ahora es el pueblo el que tiene que ganar. El poder popular debe expresarse para que Colombia sea una potencia mundial de la vida”, afirmó el mandatario. La instrucción fue clara y es organizarse en cada rincón de Colombia para evitar que el proceso de cambio se detenga, así hizo el llamado el presidente.

El mensaje de Petro dejó claro que el Gobierno no contempla un retroceso en sus banderas principales, como la tierra para el campesino o la educación para la juventud, y que el mecanismo constituyente está sobre la mesa como una herramienta de transformación institucional frente a lo que él denomina un “cerco” al Ejecutivo.