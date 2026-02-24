Trágico video: adulta mayor colapsó y murió al intentar reclamar sus medicamentos en Cúcuta

Una adulta mayor, identificada hasta el momento como Cecilia Quintero, falleció presuntamente por un infarto en el interior de un punto de dispensación de medicamentos de Cafam, ubicado en el barrio Los Caobos de Cúcuta. El hecho se registró justo después de que la ciudadana expresara verbalmente su malestar por las recurrentes demoras y la falta de disponibilidad de los fármacos que estaba gestionando en el establecimiento.

El trágico desenlace quedó registrado en video por otro usuario que se encontraba documentando las fallas del servicio. Segundos antes de colapsar, la señora Quintero alcanzó a denunciar la ineficiencia en el sistema de entregas: “Le dicen que está para dentro de entre 15 días, y viene uno y dicen que ya se vencieron. Entonces, ¿qué estamos?”.

En la grabación, otro paciente interviene respaldando el reclamo de la mujer: “Así como está ella, están las demás personas, inclusive me cuento yo, ¿no?”. Y un tercer hombre se suma a la queja cuestionando la desinformación del sistema: “Vienen a saber qué es lo que hay aquí en la droguería, no saben qué es lo que hay. El médico no sabe qué es lo que da”. Es en medio de ese intercambio cuando la cámara gira y capta a la adulta mayor tendida bruscamente en el suelo, aparentemente inconsciente.

El ciudadano que grababa alertó de inmediato al personal: “¡Se cayó la señora! ¡Urgencia, por favor! Estamos aquí en Cafam. La no entrega de medicamentos produce esto. No solamente en la señora, en todas las personas”, denunciando lo que calificó como un asunto vital, minutos después se conoce lo presuntamente sería la causa de su muerte.

Testimonios desde el lugar de los hechos

De acuerdo con el diario local La Opinión, cuyo equipo periodístico hizo presencia directa en el lugar de los hechos, la víctima tenía aproximadamente 78 años, residía en el municipio de Los Patios y se encontraba acompañada por una de sus nietas. Los testigos indicaron a ese medio que la mujer se alteró al recibir una negativa en la ventanilla de entrega, otra vez, por lo que procedió a sentarse en la sala de espera.

Las personas presentes aseguraron a dicho diario que el local presuntamente no contaba con una camilla para atender la contingencia médica y denunciaron que la ambulancia tardó varios minutos en arribar al sitio. Por su parte, la cadena RED+ Noticias reportó de manera paralela que la paciente, afiliada presuntamente a la Nueva EPS y asimismo el Canal TRO, que es una Televisión Regional del Oriente, de es esta zona, mencionó que presuntamente, la señora Quintero, estaba reclamando el tratamiento médico para un hijo con discapacidad, sin embargo esto no se ha verificado, si los medicamentos solicitados eran para ello o para su familiar.

El pronunciamiento oficial del dispensario

Ante la conmoción generada, Droguerías Cafam emitió un comunicado oficial lamentando el deceso ocurrido mientras la usuaria realizaba su trámite en las instalaciones de la calle 15 entre avenidas 2E y 3E.

Pronunciamiento de Cafam frente al fallecimiento de una adulta mayor en una de sus instalaciones.

La empresa argumentó que su equipo de trabajo activó de manera inmediata los protocolos de emergencia establecidos. Según el documento divulgado por la entidad, “hasta el momento, y de acuerdo con la información disponible, no se evidenció ninguna situación irregular con nuestros funcionarios durante la atención”. Las autoridades competentes ya adelantaron el levantamiento del cuerpo y asumieron la investigación respectiva para esclarecer científicamente las causas del fallecimiento, que preliminarmente apuntarían a un evento de salud natural, se esperan pronunciamientos en las próximas horas frente a la crisis de medicamentos y de salud que parece ser que esta atravesando el país.