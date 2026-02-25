“Mientras no haya violencia”: la polémica postura del nuevo presidente de Perú sobre el abuso sexual infantil

La llegada de José María Balcázar a la Presidencia de la República de Perú tras la destitución de José Jerí ha reabierto varios temas polémicos en ese país. Uno de ellos es la inestabilidad de los jefes de Estado, pero otro es la preocupación por su postura frente al abuso sexual infantil, que lejos de ser rectificada fue validada por el propio mandatario tras su llegada a Palacio de Gobierno.

El historial de declaraciones

Durante su etapa como legislador, Balcázar fue el único congresista que se abstuvo en el voto en comisión ante un proyecto para prohibir el matrimonio infantil. El ahora mandatario sostuvo que “Las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal, los que han estudiado, saben perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al desarrollo psicológico de una mujer”.

Pese a que sus declaraciones fueron rechazadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el presidente insistió, meses depsués, que en Perú “no hay ningún impedimento” para tener relaciones con adolescentes desde los 14 años, validando incluso, cuando era presidente de la Comisión de Educación del Congreso, las relaciones que conllevan abusos de poder: “Todo el mundo tiene relaciones. Profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también”.

“Mientras esto no ocurra contra la libertad de las personas” la norma lo permite, según Balcázar, por lo que no votó el proyecto a favor de prohibir el matrimonio entre los 14 y 18 años. “Considero que eso está hasta ahora bien, salvo en los casos de violación. Ahí no se puede casar. Para mí, como abogado, sería un retroceso”.

Dicen que es un riesgo para la niñez

Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y colectivos feministas han calificado su presidencia como un “retroceso peligroso” para la lucha contra la violencia de género en Perú. Tania Pariona, excongresista y activista, advirtió en entrevistas recientes que la presencia de Balcázar en el Ejecutivo representa un “riesgo real y concreto” para la protección de las niñas y adolescentes en un país con tasas alarmantes de abuso sexual.

Por su parte, sectores de la oposición han señalado que su elección es fruto de un “cálculo político” del Congreso más que de una idoneidad ética para el cargo, que ocupará Balcázar de manera interina hasta el próximo 28 de julio de 2026, cuando entregue el poder al ganador de las elecciones generales programadas para abril.

Esta noticia fue realizada con el apoyo de una inteligencia artificial.