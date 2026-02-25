Conductor de SITP no dejó subir a un cantante ambulante y este reaccionó violentamente

Cantante ambulante habría todo ventana de bus de SITP porque no lo dejaron cantar

A través de las redes sociales se conocieron las imágenes de un caso de intolerancia que se vivió en las calles de Bogotá. Según se logró conocer, de manera preliminar, un joven cantante ambulante, que anda con su amplificador y micrófono habría intentado subirse a un bus del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, para cantar; pero, el conductor no lo dejó.

Al parecer, la reacción del joven fue violenta y le terminó rompiendo uno de los vidrios del vehículo, por lo que el conductor decidió bajarse y atraparlo.

En las imágenes que circulan en las redes sociales, se ve ya el momento cuando el conductor está atrapando al cantante ambulante en plena vía. La grabación la hace una mujer desde un vehículo, que se presume quedó detrás del bus.

Se observa que el joven quiere escaparse, pero el conductor logra retenerlo y contar con la ayuda de un ciclista que pasaba por al zona y se percató del incidente.

Algunos usuarios de internet comentaron las imágenes diciendo que: “La persona del vídeo tiene problemas mentales (aunque suene feo), se sube a cantar en los Transmilenios, pero no puede ni hablar bien... Lo único que digo es que hay que ser más empáticos, cometió un error, pero se la rebusca como puede, la impotencia lleva a esto”, “Tiene razón el conductor, después quieren castigar al conductor de algo que el no hizo en cambio el petrochandoso queda libre y campante” y “Que le metan su denuncia y pague por GAMIN! Se volvió costumbre que cualquiera va dañando lo que se le antoja y toca dejarlos porqué pobrecitos!!”.

En los últimos meses se han conocido casos similares en buses del sistema que involucran a músicos informales. Uno de los episodios más difundidos ocurrió a finales de febrero de 2025 y fue publicado por Noticias RCN, medio que reveló el video en el que un artista callejero rompió el vidrio de la puerta de un bus tras, presuntamente, por no recibir dinero de los pasajeros luego de una presentación.

Según el reporte de Noticias RCN, el hombre reaccionó de forma violenta antes de descender del automotor, pateando la estructura y causando daños materiales.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y generaron debate sobre la seguridad en el transporte público y el control frente a presentaciones informales dentro de los buses. El medio indicó que el hecho quedó registrado por usuarios y que no se trataba de un cantante reconocido, sino de un músico informal.