Hijo de la congresista Ángela Vergara arrestado por ICE regresaría a Colombia tras más de 20 días detenido

Rafael Vergara, hijo de la representante a la Cámara Ángela Vergara, regresaría a Colombia tras estar más de 20 días detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos, según reveló Caracol Radio. El colombiano de 23 años estuvo privado de la libertad en el centro de detención River Correctional en Louisiana, tras ser arrestado mientras conducía un camión comercial de carga en una carretera en ese estado.

Gestiones de la cancilleria con el gobierno de ese país habrían conseguido que el hijo de la congresista sea liberado este miércoles 25 de febrero y regrese mañana a Colombia, en un vuelo de American Airlines promovido por el Gobierno Nacional.

En desarrollo...