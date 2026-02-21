Congresista del Pacto asegura que Guillermo Jaramillo es “de los mejores ministros de Salud que ha tenido el país”

El viernes 20 de febrero, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, radicó una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la crisis que enfrenta el país. El funcionario ha estado en el ojo del huracán esta semana por sus declaraciones sobre la muerte del Kevin Acosta, el niño de siete años con hemofilia que murió tras un accidente de bicicleta y llevaba semanas sin recibir el medicamento fundamental para su enfermedad.

“Vamos a defender al ministro”

Ante esta acción de la representante, el también miembro de la Cámara Heráclito Landínez salió en defensa del jefe de la cartera de salud y rechazó la moción: “Desde el Congreso vamos a defender al ministro porque hay todos los argumentos y toda la historia, en este tiempo que ha sido ministro, para demostrar que es uno de los mejores ministros que ha tenido el país en asuntos de salud".

El congresista del Pacto Histórico también afirmó que Jaramillo “recuperó el San Juan de Dios” y “está recuperando la red pública hospitalaria en el país con los puestos de atención en salud. Además, lo llamó ”un impulsor de la transformación del sistema" y dijo que la reforma a la salud “sería el cambio fundamental para mejorar toda la atención de todo el sistema”.

Se refirió al caso de Kevin Acosta

Frente a la controversía del niño fallecido, Landínez señaló: “El caso de Kevin es un uso político de la oposición en contra del ministro y del Gobierno. Usar a un niño, la muerte de un niño, para hacer política es lo más detestable y lo más abominable que hay en Colombia y en el mundo, no podemos permitir eso”.

Días después de que se supiera sobre el trágico deceso del menor, ahora el ministro de Salud se enfrenta a la iniciativa de Pedraza, que está fundamentada, de acuerdo con la congresista, en la crisis de acceso y continuidad en la entrega de medicamentos, las deficiencias en la dirección del sistema de salud y las manifestaciones públicas de Jaramillo que desconocerían la dignidad de las víctimas de fallas en el sistema.