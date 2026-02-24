¿Saben extraños el nombre de su hijo? El peligro detrás de la sobreexposición en redes sociales

Piénsalo antes de compartir la vida de tus hijos en redes: el “sharenting” y sus riesgos

Una escena que parece sacada de una película de suspenso se ha vuelto realidad en centros comerciales y parques: un desconocido se acerca a un niño, lo llama por su nombre, comenta sobre su equipo de fútbol favorito o pregunta por una herida reciente en su rodilla. No es un amigo de la familia; es alguien que recolectó información en el perfil público de sus padres.

Ante este panorama, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia lanzó una alerta sobre el fenómeno del sharenting (sobreexposición de hijos en internet), señalando que publicaciones aparentemente inofensivas están siendo utilizadas por terceros para reconstruir la vida de los menores y vulnerar su seguridad.

La estrategia del “falso conocido”

Según la entidad, compartir fotos del primer día de clase, uniformes escolares, rutinas en el parque o estados de salud ofrece a los delincuentes las herramientas necesarias para generar confianza inmediata con los niños. Al conocer detalles específicos de su vida, el atacante deja de ser un “extraño” a los ojos del menor.

“El primer filtro está en casa”

El secretario de Seguridad, César Restrepo, enfatizó que la prevención no se trata de abandonar las redes sociales, sino de usarlas con malicia preventiva.

“Lo que publicamos puede ser utilizado por delincuentes para acercarse, generar confianza o planear un delito. Pensar antes de compartir y proteger la información personal de los menores es el primer paso para garantizar la seguridad”, afirmó Restrepo.

Recomendaciones clave para padres y cuidadores

Para reducir el riesgo de exposición, la Secretaría recomienda aplicar estas medidas de seguridad de forma inmediata:

Privacidad estricta: Revisar que los perfiles personales no sean públicos y limitar quién puede ver las fotos de menores.

La seguridad digital es, hoy más que nunca, una extensión de la seguridad física. Proteger la huella digital de los niños es una acción preventiva que puede evitar tragedias.

Esta nota fue realizada con el apoyo de una inteligencia artificial bajo la supervisión de un periodista.