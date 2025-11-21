Ojo con sus datos financieros: Policía revela tácticas de peligroso hacker que suplantaba a adultos mayores y les robaba la pensión

Un investigador de la Dijín reveló ante un programa de la Alcaldía de Bogotá cómo dieron con la identidad y el paradero de un cibercriminal que robaba dinero a adultos mayores pensionados. Este hacker obtenía datos personales de las víctimas y luego los usaba para reclamar dineros que no le pertenecían.

Según lo investigado por las entidades encargadas, el hombre trabajaba en una tienda y usaba tácticas de ingenieríua social y la base de clientes del local para obtener la información de sus víctimas. Con esta, creaba o manipulaba productos financieros en nombre de las personas afectadas, falsuficando cédulas y tomando control de los portales de pensiones para cambiar las cuentas de destino y desviar el dinero para luego retirarlo.

Lea también: Petro reacciona a suspensión de Daniel Quintero: defiende al exalcalde de Medellín

Las pistas que llevaron a su captura

La Policía trabajo en articulación con compañias de telecomunicaciones y entidades financieras para desentrañar el caso y conseguir la detención del señalado. Con análisis de bases de datos, cotejos morfológicos, revisión de portales bancarios e interceptaciones de comunicaciones lograron descubrir al hombre.

Gracias a las llamadas interceptadas se dieron cuenta que el presunto criminal se hacía pasar por entidades distintas y pudieron conformar que se trataba de una única persona detras de los actos ilícitos. Por su modus operandi, fue bautizado como el ‘hacker de los mil nombres’.

Uno de los momentos que permitió saber quién era el hacker fue cuando compró unos zapatas y dejó registrada la dirección de entrega. Gracias a esto, las autoridades ubicaron su residencia, donde efectuaron la captura e incautaron 39 cédulas falsas, 24 tarjetas, computadores, discos duros e información digital relacionada con las víctimas.

Acttualmente, el presunto ciberdelincuente está recluido en una cárcel.

El investigador de la Policía que expuso el caso afirmó que la vulnerabilidad a estos crímenes se incrementa al compartir datos personales en redes sociales y por la falta de revisión de los productos financieros.