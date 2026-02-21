El drama del mono Punch, abandonado por su madre: ¿Por qué algunos primates rechazan a sus propios hijos?

El caso de Punch, la pequeña cría de macaco japonés del zoológico de Ichikawa, en Japón, que ha cautivado las redes sociales tras ser rechazado por su madre y apegarse a un peluche de mono, ha despertado una mezcla de indignación y tristeza entre los internautas. Sin embargo, lo que a ojos humanos parece un acto de crueldad, en el reino animal responde a una red compleja de factores biológicos, sociales y ambientales que la ciencia lleva décadas estudiando.

El peso del aprendizaje social

A diferencia de otras especies donde el instinto lo domina todo, en los primates superiores, como los monos, la maternidad es, en gran medida, un comportamiento aprendido. Según la teoría del apego del psicólogo estadounidense Harry Harlow, si una hembra no creció en un grupo social sano o fue separada prematuramente de su propia madre (común en casos de rescate o cautiverio), carece de los referentes necesarios para cuidar a su cría. Simplemente, no sabe qué hacer con ese ser que demanda atención constante, y el miedo o la confusión la llevan a alejarse.

Supervivencia y selección natural

La biología evolutiva ofrece otra explicación menos romántica: la viabilidad de la cría. Las madres primates tienen una capacidad asombrosa para detectar debilidades físicas o enfermedades en sus hijos que son imperceptibles para el ojo humano. En un entorno silvestre, invertir energía en una cría que tiene pocas probabilidades de sobrevivir es un riesgo para la vida de la madre. El rechazo, en este contexto, es una decisión instintiva para preservar sus propios recursos y asegurar una futura gestación exitosa.

El factor del estrés

Finalmente, el entorno juega un papel crucial. Factores como el ruido excesivo, la presencia de depredadores (o humanos extraños) y la falta de privacidad disparan los niveles de cortisol en la madre. Bajo un estrés crónico, el instinto de protección se bloquea, priorizando la huida o la autodefensa sobre el cuidado neonatal.

Hoy, gracias a la intervención de especialistas y cuidadores, crías como Punch encuentran una segunda oportunidad en la crianza asistida. Aunque el rechazo materno es un trago amargo para quienes observamos desde afuera, entenderlo como un mecanismo de supervivencia permite admirar la complejidad, y crudeza, de la vida salvaje.

Afortunadamente se sabe que recientemente Punch ha comenzado a ser aceptado por algunos miembros de su comunidad, y ha empezado a recibir los abrazos que tanto esperaba.