Reconocida panadería de Bogotá frecuentada por políticos fue blanco de angustiante asalto: habían más de 20 personas en el local

Incluso en sectores que cuentan con esquemas de seguridad reforzados, la delincuencia e inseguridad siguen generando zozobra en la capital de Colombia. Según un reporte de la Unidad Investigativa de El Tiempo, la reconocida panadería Romannoti, ubicada a pocas cuadras del Concejo de Bogotá y de la iglesia del señor de Los Milagros o San Alfonso María de Ligori, fue escenario de un asalto masivo perpetrado por cinco hombres armados en la noche del lunes 23 de febrero.

El hecho, ha generado especial alarma debido a que el local es frecuentado por personalidades políticas con sus esquemas de seguridad, lo que daría cuenta de la audacia con la que está operando la delincuencia en la ciudad.

Los detalles del asalto

De acuerdo con la información revelada por El Tiempo, el grupo delincuencial estaba compuesto por cinco individuos, de los cuales dos portaban capuchas para ocultar su identidad. Los asaltantes llegaron en motos e irrumpieron en el establecimiento intimidando con armas de fuego tanto a los empleados como a los clientes que se encontraban en el lugar.

Al parecer, los sujetos actuaron de manera coordinada y estaban buscando a una persona en específico, pero terminaron despojando a clientes y empleados de múltiples pertenencias. “Había más o menos 25 personas entre empleados, meseros y clientes. Nos quitaron joyas, celulares, tarjetas de crédito y se llevaron la caja de la panadería“, reveló una de las víctimas al medio ya citado.

Tras la denuncia ciudadana y los datos recolectados por el medio citado, la Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra analizando las cámaras de seguridad del sector para identificar la ruta de escape de los delincuentes.

Esta noticia fue escrita por una inteligencia artificial bajo la supervisión y edición de una periodista.