Inseguridad en Bogotá no da tregua: alcalde de municipio de Nariño fue herido a disparos en concurrido sector de la ciudad

A menos de un día de la conmoción por el caso del secuestro de Diana Ospina, un nuevo caso de agresión vuelve a acentuar la preocupación por la inseguridad en Bogotá. En horas de la mañana, Nixon López, alcalde de Ospina, Nariño, sufrió un intento de hurto en la capital en el que fue víctima de varios disparos.

El mandatario local se encontraba en inmediaciones de Corferias, en la localidad de Teusaquillo, cuando fue abordado, presuntamente, por un delincuente que pretendía hurtarlo. En medio del forcejeo, recibió varios disparos y fue trasladado a la Clínica Colombia, donde actualmente permanece estable.

“Durante el forcejeo, este ciudadano fue lesionado y trasladado de manera inmediata a un centro asistencial. La Policía Nacional adelanta todas las labores investigativas y recolecta todo el material de cámaras de seguridad con el fin de lograr la plena identificación y captura del responsable de este hecho", mencionaron desde la Policía y agregaron: “Invitamos a la ciudadanía que tenga cualquier tipo de información suministrarla a través de los diferentes canales de comunicación o CAI más cercano”.

