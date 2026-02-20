“Nadie le va a decir a la Registraduría cómo se llevan a cabo las elecciones”: registrador arremete contra Petro por comentarios sobre fraude

El registrador nacional, Hernán Penagos, se pronunció este jueves 19 de febrero sobre las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro que cuestionan el sistema de marcación de los formularios E-14 y del software para las elecciones legislativas y consultas del 8 de marzo.

En redes sociales, el mandatario contradijo las indicaciones del Penagos, quien, durante un evento de pedagogía electoral, recomendó a los jurados de votación dejar en blanco los espacios sin votos en esos documentos donde se registrar los votos a favor de cada partido o candidato.

El choque entre ambos funcionarios

Durante la Cumbre de gobernadores llevada a cabo en Montería, Córdoba, el líder de la Registraduría se despachó contra lo dicho por el presidente afirmando que “en ciertas ocasiones se observan actitudes de asedio como si fuera obligación supeditarse a otro órgano superior y eso no va a ocurrir”.

Además, aseveró con contundencia: “De parte nuestra de la Registraduría estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras, y nadie le va a decir a la Registraduría y al registrador cómo se llevan a cabo las elecciones”.

Estas declaraciones responden al trino de Petro donde asegura que “no deben haber espacios en blanco en los formularios E14″. El jefe de Estado afirmó que el hecho de que el software para las elecciones esté en manos de Thomas Greg & Sons, elegidos para manejar la logística de los comicios de este año, “es el mayor peligro de corrupción que hoy existe”, y los señaló de guardar irregularmente las bases de datos de los colombianos.

“Solo se necesitan acuerdos entre los hermanos Bautista y un candidato presidencial par a oscurecer el debate. (...) Casillas en blanco y centros paralelos de cómputo de Thomas and Greg antes de llevar los datos al cómputo nacional conducen al proceso a la mayor vulnerabilidad de fraude”, continuó Petro, y finalmente dijo que “la única manera de contrarrestar un fraude, es con testigos bien preparados para impugnar correctamente en cada mesa de votación”.

La Registraduría reitera la seguridad de las elecciones

En ese mismo evento en Córdoba, el registrador también dijo que se autorizó a los partidos políticos para que dispongan de auditores de sistemas que acompañen todas las etapas del proceso y enfatizó: “No hay manera de que en Colombia se puedan alterar los resultados electorales. Son 860.000 ciudadanos, no funcionarios de la Registraduría, quienes cuentan los votos, diligencian y firman a mano cada acta”

Estas elecciones están en la mira de partidos y organizaciones tras las irregularidades presentadas en los comicios legislativos del 2022, en que el Pacto Histórico denunció que en alrededor de 20.000 puestos de votación no se registraron votos por ese movimiento.

A raíz de ello, el escrutinio posterior al preconteo reveló que el ahora partido de gobierno obtuvo 400.000 votos más de los 2,3 millones reportados al principio. Esta adición les permitió tener tres senadores más de los 16 anunciados inicialmente.