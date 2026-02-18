División en la izquierda: Pacto histórico pide a sus militantes no votar en consultas y Roy Barreras Responde

Después de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dejó a Iván Cepeda por fuera de la consulta interpartidista de la izquierda, el Pacto Histórico ha comenzado una campaña entre sus militantes y simpatizantes para no votar por esa consulta, en la que participan Roy Barreras, Daniel Quintero, Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres y Martha Viviana Bernal.

“No a las consultas”

La iniciativa fue comunicada en una circular interna emitida por el Pacto, titulada “Unidad y movilización total por la victoria del Pacto Histórico”. En ella, el partido enumera varios puntos “frente a los ataques políticos y jurídicos contra el cambio”, en referencia, también, a las determinaciones del CNE que revocaron varias de sus listas a la Cámara en distintos departamentos.

Una de las indicaciones más llamativas de esta misiva es la contenida en el segundo punto, titulado “No a las consultas”, donde piden no votar por ninguna de las consultas del 8 de marzo ni impulsar su propaganda. “Toda nuestra fuerza organizativa y política debe concentrarse en asegurar una gran votación por las listas del Pacto Histórico. No nos distraen. No nos dividen”, añade.

Los otros puntos de la circular nombran acciones como hacer campaña por el partido y no por nombre individuales en el caso de las listas cerradas, votar únicamente por el Pacto, defender el gobierno de Gustavo Petro y desplegar la militancia “en cada barrio, vereda y municipio”. “Nadie se queda sin escuchar nuestro mensaje, la batalla es territorial y se gana con presencia popular”, reitera el comunicado.

“Quienes desconozcan estas decisiones políticas, utilicen la imagen y el acumulado del Pacto histórico en otras campañas o actúen por fuera de la línea colectiva, estarán sujetos a la aplicación de las normas estatutarias, la ley de bancadas y las decisiones de los órganos de dirección del movimiento”, advierte, al final, el contundente mensaje.

La respuesta de Roy Barreras

El candidato Roy Barreras se expresó en un video de redes sociales sobre dicha circular hablando directamente a los miembros del partido: “Compañeros, no se equivoquen, la unidad es la victoria. Juntos hicimos posible el gobierno de Petro hace cuatro años, solo juntos podemos ahora derrocar la consulta uribista del 8 de marzo para garantizar un cambio seguro”.

Además, agregó: “No siembren heridas que después me cueste trabajo sanar. No es amenazando bases que se logra sumar, es abrazando a todos, dándole garantías a todos (...). Primero nos contamos, y luego nos juntamos, no se pongan nerviosos, estaremos juntos en la tarea de derrotar la derecha, de derrotar la consulta uribista y luego unir a Colombia”.