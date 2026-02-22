Petro vinculó a Uribe con presuntos nexos con el Cartel de Medellín y lanzó reto ante la JEP: “Diga la verdad”

El presidente Gustavo Petro lanzó una dura contraofensiva contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que este último lo acusara de supuestos fraudes electorales vinculados al “Pacto de la Picota” y violaciones de topes en su campaña. En una extensa respuesta a través de su cuenta de X, el mandatario negó dichas irregularidades y arremetió contra Uribe, vinculándolo con los presuntos nexos con el Cartel de Medellín y las estructuras paramilitares de Antioquia.

Petro calificó como “inventos periodísticos de sus amigos” las acusaciones sobre la financiación de su campaña y centró su ataque en el pasado del líder del Centro Democrático. “Fue corroborado el hecho que usted en su primer gobierno se hizo elegir con sus amigos narcoparamilitares, y que le recayó la sospecha de ser financiado por el Cartel de Medellín del que fue amigo su padre", sentenció el jefe de Estado, señalando además una presunta cercanía con la familia Ochoa Vásquez.

Según el mandatario, estos antecedentes habrían sido la razón por la cual el expresidente Belisario Betancur se opuso en su momento a que Uribe ocupara cargos como la Alcaldía de Medellín o la dirección de la Aerocivil. Petro también recordó el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia de 2007, mencionando la condena contra Santiago Uribe, hermano del expresidente, por el grupo de “Los 12 Apóstoles”.

El cuestionamiento a las Convivir y subsidios en El Ubérrimo

La publicación del presidente, este domingo 22 de febrero, escaló al señalar la responsabilidad de Uribe en la creación de las Convivir, asegurando que estas cooperativas estaban integradas por presuntamente narcotraficantes. Lo que el mandatario mencionó que: “también mostré el papel suyo con la convivir el Cóndor se su amigo alias el Tubo y de Santiago Gallón el que asesinó al futbolista querido por Antioquia, Andrés Escobar, y del que acaba de ser asesinado en México por malos negocios en el lavado de dólares de la cocaína” vía X, vinculándolos con la operatividad de estos grupos en territorio antioqueño.

Asimismo, Petro tocó fibras económicas al referirse a la hacienda El Ubérrimo. Aseguró que la propiedad no sufre inundaciones en Córdoba gracias a que presuntamente recibe “subsidios inconstitucionales” a través del distrito de riego de Mocarí, permitiéndole regular el agua mientras actúa, según sus palabras, como un “señor feudal que era dueño de ejércitos privados”.

Una invitación voluntaria ante la justicia transicional

El punto de quiebre de la declaración fue la propuesta de acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Petro reveló que ha solicitado a Uribe comparecer juntos de manera voluntaria: “Le solicité que los dos fuéramos a declarar voluntariamente a la JEP y decir la verdad completa de nuestras vidas, yo no le tengo temor a eso”.

Finalmente, el presidente aseguró que no representa una amenaza física para el exmandatario ni para su familia, advirtiéndole que el peligro proviene de su propio círculo cercano. “Descanse su conciencia con la verdad y termine su vida en felicidad rodeado de sus nietos, sino su propia conciencia será su enemigo”, concluyó.