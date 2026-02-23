Las impresionantes imágenes del incendio que arrasó con 14 buses en Santander: aún no se conoce la causa

Un voraz incendio se registró en Girón, Santander, en horas de la noche del domingo 22 de febrero. Aunque el hecho no dejó personas heridas, sí tuvo un saldo de 14 buses completamente calcinados por las fuertes llamas que se originaron en el patio del sistema de transporte masivo Metrolínea, que conecta el área metropolitana de Bucaramanga.

Según un comunicado emitido por la empresa, “el incidente afectó algunos vehículos antiguos ubicados en el portal, los cuales pertenecen a la anterior empresa operadora Metro 5 Plus S.A., actualmente en proceso de liquidación bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades”. Además, Metrolínea señaló que la acción del Cuerpo de Bomberos, que envió 7 unidades, y los entes de control evitó la propagación del fuego y resguardó la infraestructura del Portal, que no sufrió daños considerables.

En redes sociales circularon videos y fotos del impactante incendio del que aún no se conoce la causa. “La situación continúa bajo verificación para esclarecer las causas, establecer responsables y cuantificar los daños materiales”, señaló la misiva, por lo que aún no se sabe qué pudo provocar el incendio que dejó el taller en llamas.

