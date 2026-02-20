“Estamos perdiendo órganos”: hombre que recibió riñón de su esposa reclama al minsalud por falta de medicamentos

Un hombre gritando desesperado durante un evento público llamó la atención del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en la plaza principal de Tunja, Boyacá. El ciudadano, llamado Rodolfo Valderrama, de 52 años, increpaba al jefe de esa cartera por la fata de medicamentos, afirmando que se estaba viendo afectado: “no me dan mis medicamentos hace tres meses, ¿qué hago?”.

Si quiere conocer más sobre la crisis de medicamentos, lea también: Nueva EPS se pronuncia ante caso de Kevin Acosta y explica por qué hubo retrasos en entrega del medicamento

Teme perder el órgano que le donó su esposa

El hecho ocurrió en medio de la entrega de unas ambulancias a esa ciudad. Valderrama comentó a La Fm que pasaba de casualidad por el lugar cuando vio al ministro Jaramillo y decidió reclamarle. “Señor ministro, que su corazón se doblegue ante los más vulnerables”, dijo Valderrama, quien es afiliado a la EPS intervenida Famisanar, y señaló también: “estamos perdiendo órganos trasplantados”. Esto lo menciona porque de la medicina que toma depende que su riñón, donado por su esposa hace 10 años, siga funcionando.

“Los pacientes enfermos ya estamos que nos alocamos porque no tenemos medicamentos. ¿Por qué no se acercan a las cuatro de la mañana allá y verán que hay personas de 70 años haciendo fila? No somos políticos, no somos uribistas, no somos nada, somos es pacientes enfermos", recalcó el ciudadano alterado.

Conozca más sobre las críticas al ministro de Salud aquí: Congresistas quieren sacar del gobierno al ministro de Salud: “Tiene que dejar de lavarse las manos”

El alcalde intervino

El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y la secretaria de Salud se acercaron a Valderrama en medio de su manifestación y se dispusieron a intervenir para la pronta entrega de sus medicamentos. Según el ciudadano, fue dirigido a Discolmed y, aunque no le entregaron todas las medicinas correspondientes, vio una “buena gestión” en el trámite para que su solicitud sea atendida.